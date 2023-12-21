Матвиенко приедет на Новый год к близким в Петербург

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Новый год вернется в Петербург. В праздничные дни политик планирует отоспаться, почитать бумажные книги и отправиться в какой-нибудь российский регион, сообщает 21 декабря РИА Новости.

«Новый год я буду отмечать, как всегда, в родном Петербурге со своими родными людьми», — заявила Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции. Как отметила глава Совфеда, это традиция, которую она никогда не нарушает.

Первые два дня Матвиенко планирует выспаться, для этого нужно проснуться без будильника. В планах у председателя верхней палаты парламента также чтение бумажных книг и поездка в какой-нибудь регион РФ.