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    Матвиенко приедет на Новый год к близким в Петербург

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    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Новый год вернется в Петербург. В праздничные дни политик планирует отоспаться, почитать бумажные книги и отправиться в какой-нибудь российский регион, сообщает 21 декабря РИА Новости.

    «Новый год я буду отмечать, как всегда, в родном Петербурге со своими родными людьми», — заявила Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции. Как отметила глава Совфеда, это традиция, которую она никогда не нарушает.

    Первые два дня Матвиенко планирует выспаться, для этого нужно проснуться без будильника. В планах у председателя верхней палаты парламента также чтение бумажных книг и поездка в какой-нибудь регион РФ.

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    Валентина МатвиенкоСовет Федерации
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