Прокуратура проверит, почему просели ступени станции метро «Сенная площадь»

Пока пассажиры вынужденно обходят стороной вестибюль станции «Сенная площадь», прокуратура Петербургского метрополитена устанавливает все причины ненадлежащего состояния ступеней.
«Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — сообщили в надзорном ведомстве 21 декабря.
«Сенную площадь» на вход и выход закрыли в ночь на 20 декабря из-за просадки ступеней лестничного спуска. В метрополитене объяснили, что причина в длительном воздействии на конструкции осадков и смесей для противогололедной обработки. В результате железобетонная плита потеряла устойчивость и произошла просадка.
Пока на площадке идут восстановительные работы, пассажиры идут к соседним станциям «Спасская» и «Садовая». О том, когда вестибюль «Сенной» будет открыт, пока не сообщалось.