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    Прокуратура проверит, почему просели ступени станции метро «Сенная площадь»

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    Пока пассажиры вынужденно обходят стороной вестибюль станции «Сенная площадь», прокуратура Петербургского метрополитена устанавливает все причины ненадлежащего состояния ступеней.

    «Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — сообщили в надзорном ведомстве 21 декабря.

    Фото: Прокуратура Петербурга
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    «Сенную площадь» на вход и выход закрыли в ночь на 20 декабря из-за просадки ступеней лестничного спуска. В метрополитене объяснили, что причина в длительном воздействии на конструкции осадков и смесей для противогололедной обработки. В результате железобетонная плита потеряла устойчивость и произошла просадка.

    Пока на площадке идут восстановительные работы, пассажиры идут к соседним станциям «Спасская» и «Садовая». О том, когда вестибюль «Сенной» будет открыт, пока не сообщалось.

    Фото: Прокуратура Петербурга

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