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    Из Москвы теперь тоже можно поздравить близких петербургскими открытками

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    Фото: пресс-служба ПАО «Газпром»
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    Почтовый пункт проекта «Лахта в арт-фокусе» будет работать с 22 по 24 декабря в павильоне «Газпром» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». Все желающие смогут подписать и бесплатно отправить открытки с видами Петербурга, созданные художниками специально для этого случая.

    Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе» стартовала в городе на Неве 10 декабря. Поздравления отправили уже около 26 000 человек: кто-то пришел на «Каток у Флагштока», кто-то сделал это онлайн.

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    Отправители могут выбирать из пяти открыток с репродукциями картин, написанных талантливыми молодыми художниками. Большая Лахта, «Газпром Арена», общественное пространство «Флагшток», побережье парка 300-летия или мост через Петровский фарватер — в ближайшее время москвичи и гости столицы тоже смогут отправить близким привет в виде петербургского пейзажа.

    «В своей открытке я постаралась передать атмосферу новогодней сказки вокруг «Лахта Центра». В общественном пространстве, которое я изобразила, каждый чувствует дух современного Петербурга — города, в котором хочется развиваться и расти! — подчеркнула Любовь Арсеньева, автор одной из иллюстраций. — Как художнику и дизайнеру мне хочется отметить визуальную целостность территории Большой Лахты, а также то, как она гармонирует с архитектурным ансамблем, сложившимся в Петербурге на протяжении веков. Я использовала холодную зимнюю цветовую палитру. Но несмотря на это, иллюстрация отражает теплое, приятное и праздничное настроение, которое появляется в канун Нового года и Рождества».

    Поделиться радостным настроением можно прямо сейчас на «Фонтанке». На этой странице выбираете картину. Потом нажимаете на «Отправить открытку», заполняете анкету и поле с поздравлением. После этого останется лишь кликнуть по кнопке в конце — и настоящую бумажную арт-открытку доставят адресату.

    Фото: пресс-служба ПАО «Газпром»

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