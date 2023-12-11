В декабре Петербург по-особому прекрасен. Работают елочные базары, звучит музыка на ледовых катках — и сам город словно становится декорацией к знакомой с детства доброй сказке.
10 – 28 декабря
Третий год подряд проект реализует ПАО «Газпром» совместно с Почтой России при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Поделитесь праздничной атмосферой с теми, кто вам дорог.
В этом вам поможет «Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе».
В этом вам поможет «Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе».
Современные петербургские художники создали пять картин с хорошо узнаваемыми городскими видами. Получились настоящие открытки, которые можно отправить родным и близким. Выбирайте понравившееся изображение, заполняйте анкету, а Почта России доставит ваше поздравление в любую точку страны.
Заполни анкету
Выбери открытку
Почта России доставит открытку любимым
Напиши пожелания
Любовь Арсеньева
Новогодняя сказка у «Лахта Центра»
«В этой открытке я постаралась передать атмосферу новогодней сказки вокруг «Лахта Центра». Хочется всем напомнить, что Новый Год и Рождество — это чудесное время исполнения желаний!» — рассказывает художник и дизайнер Любовь Арсеньева.
Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина по двум направлениям — дизайн и педагогика — сейчас создает иллюстрации и концепции фирменного стиля.
«Петербург для меня — уникальная комбинация величия исторического прошлого и целеустремленности, взгляда в будущее. Каждый день я наблюдаю за тем, как развивается мой город, это очень вдохновляет!
В работе я использовала холодную зимнюю цветовую палитру. Но, несмотря на это, иллюстрация отражает теплое, приятное и праздничное настроение, которое появляется в канун Нового года и Рождества.
В общественном пространстве, которое я изобразила, чувствуется дух современного Петербурга — города, в котором хочется развиваться и расти! Как дизайнеру мне хочется отметить визуальную целостность и гармоничность территории Большой Лахты и то, как она гармонирует с архитектурным ансамблем, сложившимся в Петербурге на протяжении веков», — говорит Любовь Арсеньева.
Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина по двум направлениям — дизайн и педагогика — сейчас создает иллюстрации и концепции фирменного стиля.
«Петербург для меня — уникальная комбинация величия исторического прошлого и целеустремленности, взгляда в будущее. Каждый день я наблюдаю за тем, как развивается мой город, это очень вдохновляет!
В работе я использовала холодную зимнюю цветовую палитру. Но, несмотря на это, иллюстрация отражает теплое, приятное и праздничное настроение, которое появляется в канун Нового года и Рождества.
В общественном пространстве, которое я изобразила, чувствуется дух современного Петербурга — города, в котором хочется развиваться и расти! Как дизайнеру мне хочется отметить визуальную целостность и гармоничность территории Большой Лахты и то, как она гармонирует с архитектурным ансамблем, сложившимся в Петербурге на протяжении веков», — говорит Любовь Арсеньева.
Марина Корнева
Зима в Петербурге
«На открытке — мой любимый Санкт-Петербург. В этом городе вдохновляет все: его тайны, история, архитектура, каналы, мосты, люди», — рассказывает автор Марина Корнева.
Вдохновением для художника послужила зимняя атмосфера территории Большой Лахты: петербуржцы катаются на коньках и гуляют с семьей и друзьями на «Катке у Флагштока», любуясь видами на «Лахта Центр», акваторию и исторические флаги на трех флагштоках, «Газпром Арену» и мост через Петровский фарватер.
Марина окончила Институт архитектуры и дизайна в Красноярске по специальности «учитель рисования и черчения», сейчас живет в Петербурге, активно участвует в художественных выставках. Создает живописные работы с видами Петербурга маслом в пастозной технике, работая мастихином, иллюстрирует книги.
«Станьте причиной, по которой кто-то улыбается! Станьте причиной того, что кто-то чувствует себя любимым и верит в хорошее в людях!», — призывает автор открытки.
Вдохновением для художника послужила зимняя атмосфера территории Большой Лахты: петербуржцы катаются на коньках и гуляют с семьей и друзьями на «Катке у Флагштока», любуясь видами на «Лахта Центр», акваторию и исторические флаги на трех флагштоках, «Газпром Арену» и мост через Петровский фарватер.
Марина окончила Институт архитектуры и дизайна в Красноярске по специальности «учитель рисования и черчения», сейчас живет в Петербурге, активно участвует в художественных выставках. Создает живописные работы с видами Петербурга маслом в пастозной технике, работая мастихином, иллюстрирует книги.
«Станьте причиной, по которой кто-то улыбается! Станьте причиной того, что кто-то чувствует себя любимым и верит в хорошее в людях!», — призывает автор открытки.
Кристина Хайманова
Волшебство на «Катке у Флагштока»
«На моей открытке — «Каток у Флагштока». Я решила сделать динамичную композицию, так как одна из главных особенностей катка — необычная форма. Мне очень нравится, что отсюда можно наблюдать красивые закаты с видом на Финский залив и «Лахта Центр», — рассказывает Кристина Хайманова.
В этом году автор открытки окончила бакалавриат в Академии Штиглица по направлению «графический дизайн». Кристина интересуется различными видами творчества, дизайном, участвует в выставках и арт-форумах и называет себя мультидисциплинарной художницей.
«Мне нравится взаимодействовать с разными материалами и техниками, находить разные подходы, сохраняя любовь к ярким открытым цветам и свободной графике. В этой работе я использовала акварель, темперу и ручку в контрастной гамме: одновременно яркой и спокойной, холодной, но с теплыми оттенками. Так я выразила слияние образов льда, лилово-оранжевого заката, снега и людей в цветных одеждах, царящее повсюду праздничное настроение.
Мне очень нравится территория Большой Лахты — и в особенности три объекта. Это «Лахта Центр», напоминающий большой футуристичный осколок стекла, который в ночное время выразительно светится. Мост через Петровский фарватер покорил меня белыми архитектурными линиями-паутинками. А «Каток у Флагштока» — чудесным видом на залив и необычной изогнутой формой».
В этом году автор открытки окончила бакалавриат в Академии Штиглица по направлению «графический дизайн». Кристина интересуется различными видами творчества, дизайном, участвует в выставках и арт-форумах и называет себя мультидисциплинарной художницей.
«Мне нравится взаимодействовать с разными материалами и техниками, находить разные подходы, сохраняя любовь к ярким открытым цветам и свободной графике. В этой работе я использовала акварель, темперу и ручку в контрастной гамме: одновременно яркой и спокойной, холодной, но с теплыми оттенками. Так я выразила слияние образов льда, лилово-оранжевого заката, снега и людей в цветных одеждах, царящее повсюду праздничное настроение.
Мне очень нравится территория Большой Лахты — и в особенности три объекта. Это «Лахта Центр», напоминающий большой футуристичный осколок стекла, который в ночное время выразительно светится. Мост через Петровский фарватер покорил меня белыми архитектурными линиями-паутинками. А «Каток у Флагштока» — чудесным видом на залив и необычной изогнутой формой».
Алена Воронова
Свет праздника
«Главный герой моей работы — «Газпром Арена». Для меня это место прежде всего ассоциируется с семьей, близкими людьми. Сразу же перед глазами возникла картинка, как множество людей собираются вместе и идут на матч или концерт. Это может быть встреча старых друзей, родителей с детьми или влюбленной пары. Ведь так и нужно встречать Новый Год: весело, в кругу самых близких», — уверена Алена Воронова.
После окончания Ярославского художественного училища по профилю «художник-живописец, преподаватель» Алена продолжила образование в Петербурге и в прошлом году получила диплом архитектора-реставратора в Академии художеств им. Репина.
«Руководитель нашей мастерской в академии часто говорил: «Чтобы создавать архитектуру, нужно любить каждую ее деталь, каждую стадию проекта». Эти слова отражают атмосферу Петербурга — «сделано с любовью». Каждое здание находится в нужном месте, территория подчиняется общей градостроительной мысли. Петербург — это гармоничный, слаженный организм.
Мне очень нравится деликатное отношение к исторической архитектуре в Петербурге, но при этом я поддерживаю появление новаторских сооружений — «Лахта Центра» и «Газпром Арены». Благодаря такому курсу в строительстве город развивается, обеспечивает комфортную жизнь петербуржцам и гостям. При этом современные здания не разрушают историческую панораму и формируют территории новых районов. Все знаковые постройки Петербурга в свое время были новаторскими. И сейчас мы наблюдаем развитие нового футуристичного облика города будущего.
Я передала это и в работе: картина выполнена в технике классической масляной живописи. Для меня очень близко исполнение именно в такой технике, но я впервые применяю ее к современной архитектуре.
Новый Год — мой самый любимый праздник. Это удивительное время, когда даже незнакомые люди искренне поздравляют друг друга. Мне кажется, это замечательно, что у всех будет возможность получить еще один маленький подарок. От себя хочу пожелать всем, чтобы Новый год подарил радость новых встреч!»
После окончания Ярославского художественного училища по профилю «художник-живописец, преподаватель» Алена продолжила образование в Петербурге и в прошлом году получила диплом архитектора-реставратора в Академии художеств им. Репина.
«Руководитель нашей мастерской в академии часто говорил: «Чтобы создавать архитектуру, нужно любить каждую ее деталь, каждую стадию проекта». Эти слова отражают атмосферу Петербурга — «сделано с любовью». Каждое здание находится в нужном месте, территория подчиняется общей градостроительной мысли. Петербург — это гармоничный, слаженный организм.
Мне очень нравится деликатное отношение к исторической архитектуре в Петербурге, но при этом я поддерживаю появление новаторских сооружений — «Лахта Центра» и «Газпром Арены». Благодаря такому курсу в строительстве город развивается, обеспечивает комфортную жизнь петербуржцам и гостям. При этом современные здания не разрушают историческую панораму и формируют территории новых районов. Все знаковые постройки Петербурга в свое время были новаторскими. И сейчас мы наблюдаем развитие нового футуристичного облика города будущего.
Я передала это и в работе: картина выполнена в технике классической масляной живописи. Для меня очень близко исполнение именно в такой технике, но я впервые применяю ее к современной архитектуре.
Новый Год — мой самый любимый праздник. Это удивительное время, когда даже незнакомые люди искренне поздравляют друг друга. Мне кажется, это замечательно, что у всех будет возможность получить еще один маленький подарок. От себя хочу пожелать всем, чтобы Новый год подарил радость новых встреч!»
Антонина Ильичева
Зимнее утро
«На открытке я изобразила раннее зимнее петербургское утро. Скрипучий снег и мороз, но в то же время ощущение спокойствия. Город еще дремлет, но вскоре начнет пробуждаться от сонной тишины. Именно пастельная гамма позволяет добиться этого ощущения», — рассказывает художник Антонина Ильичева.
Автор открытки учится в Санкт-Петербургской академии художеств им. Репина на факультете живописи. Пишет маслом, темперой, акрилом, пробует себя в цифровой живописи.
«Несомненно, новые объекты, созданные на территории Большой Лахты, не могут оставить равнодушными. С интересом наблюдаю, как на фоне «Лахта Центра» дети катаются с горок и играют в снежки.
С приятным волнением и трепетом ожидаю Нового года. Надеюсь, что поздравление от близких с помощью почты «Лахта в арт-фокусе» добавит ощущения праздника в каждый дом. Пусть Новый год подарит исполнение самых заветных желаний!»
Автор открытки учится в Санкт-Петербургской академии художеств им. Репина на факультете живописи. Пишет маслом, темперой, акрилом, пробует себя в цифровой живописи.
«Несомненно, новые объекты, созданные на территории Большой Лахты, не могут оставить равнодушными. С интересом наблюдаю, как на фоне «Лахта Центра» дети катаются с горок и играют в снежки.
С приятным волнением и трепетом ожидаю Нового года. Надеюсь, что поздравление от близких с помощью почты «Лахта в арт-фокусе» добавит ощущения праздника в каждый дом. Пусть Новый год подарит исполнение самых заветных желаний!»
Для тех, кто хочет подписать открытку собственноручно, есть специальные почтовые ящики.
И, кстати, не только в Петербурге, но и в Москве: акция в столице продлится три дня.
И, кстати, не только в Петербурге, но и в Москве: акция в столице продлится три дня.
Почтовые ящики расположены:
С 10 по 28 декабря 2023 года
с 17:15 до 19:15, ежедневно, кроме понедельника
с 17:15 до 19:15, ежедневно, кроме понедельника
1
Санкт-Петербург, Южная дорога, 28
Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе» работает:
2
С 22 по 24 декабря 2023 года
с 12:00 до 20:00
с 12:00 до 20:00
Москва, ВДНХ, проспект Мира, 119, Международная выставка-форум «Россия», павильон F «Газпром»
Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе» работает:
Реклама, ПАО «Газпром»
г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лахта-Ольгино, пр-кт Лахтинский д. 2 к. 3, стр. 1
ИНН: 7736050003
Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе» – 2024
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации предоставлены: ПАО «Газпром»
Другие источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина
г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Лахта-Ольгино, пр-кт Лахтинский д. 2 к. 3, стр. 1
ИНН: 7736050003
Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе» – 2024
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации предоставлены: ПАО «Газпром»
Другие источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина
Просмотров: 12881