«Главный герой моей работы — «Газпром Арена». Для меня это место прежде всего ассоциируется с семьей, близкими людьми. Сразу же перед глазами возникла картинка, как множество людей собираются вместе и идут на матч или концерт. Это может быть встреча старых друзей, родителей с детьми или влюбленной пары. Ведь так и нужно встречать Новый Год: весело, в кругу самых близких», — уверена Алена Воронова.



После окончания Ярославского художественного училища по профилю «художник-живописец, преподаватель» Алена продолжила образование в Петербурге и в прошлом году получила диплом архитектора-реставратора в Академии художеств им. Репина.



«Руководитель нашей мастерской в академии часто говорил: «Чтобы создавать архитектуру, нужно любить каждую ее деталь, каждую стадию проекта». Эти слова отражают атмосферу Петербурга — «сделано с любовью». Каждое здание находится в нужном месте, территория подчиняется общей градостроительной мысли. Петербург — это гармоничный, слаженный организм.



Мне очень нравится деликатное отношение к исторической архитектуре в Петербурге, но при этом я поддерживаю появление новаторских сооружений — «Лахта Центра» и «Газпром Арены». Благодаря такому курсу в строительстве город развивается, обеспечивает комфортную жизнь петербуржцам и гостям. При этом современные здания не разрушают историческую панораму и формируют территории новых районов. Все знаковые постройки Петербурга в свое время были новаторскими. И сейчас мы наблюдаем развитие нового футуристичного облика города будущего.



Я передала это и в работе: картина выполнена в технике классической масляной живописи. Для меня очень близко исполнение именно в такой технике, но я впервые применяю ее к современной архитектуре.



Новый Год — мой самый любимый праздник. Это удивительное время, когда даже незнакомые люди искренне поздравляют друг друга. Мне кажется, это замечательно, что у всех будет возможность получить еще один маленький подарок. От себя хочу пожелать всем, чтобы Новый год подарил радость новых встреч!»

