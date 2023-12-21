Стала известна дата прощания с основателем «Союзпетростроя» Львом Капланом

Прощание с почетным строителем России, основателем «Союзпетростроя» Львом Капланом состоится в пятницу, 22 декабря. Об этом говорится на сайте организации.
Гражданская панихида пройдет в Доме архитектора (Большая Морская, 52) с 10:00 до 12:00. После этого можно будет доехать на заказном автобусе до Спасо-Преображенского собора (Преображенская площадь, 1), где в 13:00 начнется отпевание. Поминки пройдут в Доме архитектора.
Лев Моисеевич Каплан скончался 18 декабря. Ему было 94 года. Он был почетным строителем России и бессменным руководителем Санкт-Петербургского союза строительных компаний («Союзпетростроя») с 1995 года. Также преподавал в ведущих вузах. Вся жизнь Каплана была связана с Северной столицей.
«На его долю выпали суровые годы блокады. Будучи подростком, он тушил зажигательные бомбы. Самой дорогой наградой для него была медаль «За оборону Ленинграда», — отметил в соболезновании губернатор Петербурга Александр Беглов.
Также Каплан был награжден медалью в память 250-летия Ленинграда и 300-летия Санкт-Петербурга, знаком «Житель блокадного Ленинграда».