В Петербурге женщина потеряла квартиру и 8 миллионов, приобщившись к «гостайне»

Два месяца регулярных разговоров с мошенниками практически разорили пожилую жительницу Красногвардейского района Петербурга. Голос сына не помог расшатать кредит доверия, который обеспечили слова о гостайне и ФСБ.
В 26 отделе полиции о финансовых бедах 73-летней пенсионерки с проспекта Наставников узнали накануне утром, стало известно «Фонтанке» 21 декабря. На крючок телефонных разговоров её подцепили ещё в середине октября.
«Специалисты Центробанка» огорошили известием о доверенности, которую от её имени выдали незнакомой ей женщине и настоятельно рекомендовали резервный счёт банка для спасения накоплений. Пенсионерка, пробежавшись по банкоматам, сняла и перевела всё — чуть более 700 тысяч рублей.
Следующим пунктом инструкции был кредит, но его в банке не одобрили. Мошенники не растерялись, и разговор перехватил «специалист по государственной тайне ФСБ». Он заявил, что преступники плотно взяли в оборот петербурженку и выписали от её имени генеральную доверенность «на всё», а тут уже только продавать квартиру.
Наученная человеком «при погонах», женщина выставила свою недвижимость за 8,6 млн рублей, назвав причиной срочной продажи отъезд. Под телефонным контролем она весь ноябрь снижала цену, пока не появился покупатель. Сын, которого женщина выписала из квартиры, безуспешно пытался разубедить мать.
В декабре сделка состоялась, уже бывшая хозяйка жилья перевела мошенникам 7,5 миллиона рублей. Собеседник «из ФСБ» предрёк скорое задержание преступников и больше на связь не выходил.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что продана была квартира в Курортном районе. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
«Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге помогли вернуть квартиру 80-летней пенсионерке, которая осталась без жилья по похожей схеме. Под следствием оказались покупатели, родственники которых утверждают, что они сами пострадавшие.