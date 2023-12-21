В Петербурге женщина потеряла квартиру и 8 миллионов, приобщившись к «гостайне»

Два месяца регулярных разговоров с мошенниками практически разорили пожилую жительницу Красногвардейского района Петербурга. Голос сына не помог расшатать кредит доверия, который обеспечили слова о гостайне и ФСБ.



В 26 отделе полиции о финансовых бедах 73-летней пенсионерки с проспекта Наставников узнали накануне утром, стало известно «Фонтанке» 21 декабря. На крючок телефонных разговоров её подцепили ещё в середине октября.



«Специалисты Центробанка» огорошили известием о доверенности, которую от её имени выдали незнакомой ей женщине и настоятельно рекомендовали резервный счёт банка для спасения накоплений. Пенсионерка, пробежавшись по банкоматам, сняла и перевела всё — чуть более 700 тысяч рублей.

