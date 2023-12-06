Бабушке из Петербурга помогли вернуть квартиру. Правда, подозреваемые утверждают, что их тоже обманули

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В Петербурге уже несколько дней полиция, прокуратура, СК и депутат Государственной думы ведут борьбу за 60-метровую квартиру на Гжатской улице. Её 80-летняя пенсионерка продала по совету человека, который заявил, что работает в Центробанке. Покупателями оказались двое петербургских бизнесменов, которые попытались выселить женщину, а теперь стали подозреваемыми сразу по двум уголовным делам. Их родственники утверждают, что они и сами пострадавшие, — ведь именно они остались и без 10 млн рублей, и без квартиры.



Иван Никифоров и Михаил Королев — друзья детства. Последние несколько лет они вели бизнес по срочному выкупу авто, а в начале этого года решили заняться ещё и выкупом квартир. «Мы продали свою квартиру, сняли жильё, а деньги пустили в оборот — купили одну квартиру, отремонтировали и продали. В начале ноября по нашему объявлению позвонила пожилая женщина и сказала, что хочет продать свою квартиру, чтобы помочь дочери», — рассказывает супруга Михаила Евгения Королева, помогающая мужу. Купить квартиру они готовы были за 10 млн рублей. «Срочный выкуп предполагает, что цена квартиры будет чуть ниже, да и денег других у нас не было, поэтому такую сумму и озвучили», — добавляет она. Через несколько дней покупатели и продавец уже сидели в Сбербанке, подписывая документы. «Мы несколько раз спросили, точно ли она добровольно хочет продать квартиру. Она ответила, что да и что срочность связана с тем, что она нашла другую квартиру, дешевле, а разницу хочет отдать дочери, чтобы помочь».



То же самое женщина сообщила следователю на допросе спустя две недели — к этому моменту районные паблики пестрели заголовками об обманутой пенсионерке, а городской телеканал «Санкт-Петербург» выпустил сюжет о мошенниках, к истории решил подключиться депутат Государственной думы Михаил Романов. «Фонтанке» он рассказал, что ехал на конференцию «Единой России», когда получил сообщение в соцсетях от дочери 80-летней женщины: «Я посмотрел видео — «новые собственники» спилили дверь пенсионерке, проникли в квартиру, где находятся ее личные вещи и имущество, разбили окна и залили строительной пеной раковины на кухне, в туалете и унитаз, чтобы «выжить» из квартиры. Я безотлагательно связался с прокурором Санкт-Петербурга Виктором Мельником и попросил принять срочные меры по защите прав пенсионерки». К этому моменту в МВД уже возбудили уголовное дело о мошенничестве по статье 159 УК РФ, а после звонка Романова возбудили ещё дело по самоуправству — 330 УК РФ. Квартиру признали вещдоком, администрация района нашла коммунальщиков, чтобы прочистить трубы и вставить окна, а Ивана и Михаила задержали.



Спустя три дня их отпустили — суд не согласился отправить их под арест. «Ребята три дня просидели в тюрьме за то, что не делали. Их оклеветали, что они черные риелторы, — уверяет жена Михаила Евгения. — Да, мы не отрицаем, что то, как они себя вели, — это перебор. Они сначала пытались договориться, но когда не получилось, пытались отключить коммуникации, чтобы им не пришлось потом за них платить. Ребята не прятались, потому что уверены, что это они стали жертвой мошенничества и что это у них украли деньги — они перевели 10 млн рублей этой женщине. Надо искать виновных, но это не мы, хотя нас уже такими назвали — в соцсетях нам пишут сообщения с угрозами и оскорблениями».



По-другому видит ситуацию дочь пострадавшей пенсионерки — Снежана Широкова. Она рассказывает, что 1 ноября её маме позвонили якобы из «Мегафона» и попросили назвать паспортные данные, чтобы «перезаключить договор», затем позвонили якобы из «Госуслуг» и сообщили, что кто-то пытался зайти на её страницу. Пенсионерка назвала код из смс, после этого с её аккаунта в «Госуслугах» были сделаны выписки о наличии квартиры и счёта, на котором лежали 300 тысяч рублей. А затем позвонил мужчина, представившийся сотрудником Центробанка. Он предложил перевести деньги на безопасный счёт — так пенсионерка лишилась 300 тысяч. А затем сообщил, что её квартиру пытаются продать, но только он может её спасти.



«Для того, чтобы маму ввести ещё больше в заблуждение, мошенники прислали поддельные удостоверения и документ, согласно которому квартира будет ей возвращена в течение одного дня Центробанком. Чтобы продать квартиру, дали телефон компании, по которой и ответил купивший затем квартиру Иван Никифоров». Снежана добавляет, что обо всём происходящем она узнала лишь тогда, когда после сделки её мама начала переводить деньги мошенникам. Первый раз перевод прошёл успешно, а во второй раз в Сбербанке отказались брать деньги у пожилой женщины. Она успела отправить около 2 миллионов. «Мама, видимо, не хотела меня беспокоить — у меня третья стадия рака. И позвонила лишь тогда, когда не смогла отправить деньги — до последнего она была уверена, что спасает свою квартиру», — добавляет дочь. Несколько дней она вместе с мамой не выходила из квартиры — пришлось жить в холоде, так как новые собственники выбили окна.«Мы предлагали им решить вопрос через суд. Но в ответ нам предложили купить такую же квартиру. Но ведь они заплатили на треть ниже рыночной цены!».



«Маму ввели в заблуждение, она никогда бы не стала продавать квартиру, ведь другого жилья у неё нет. Мошенники сказали, чтобы она никому про это не рассказывала, иначе они не смогут ей помочь и она лишится квартиры. Даже предупредили еë об уголовной ответственности за разглашение информации», — добавляет Снежана.

Она считает, что участники событий связаны друг с другом — ведь именно от звонивших её мама получила контакты новых покупателей.



По словам депутата Михаила Романова, кто именно был мошенником, ещё предстоит выяснить следователям. «Я поставил этот вопрос на контроль в Генпрокуратуре и центральном аппарате МВД. Обвинить их [Ивана и Михаила] я не могу — я не суд, следствие во всём разберётся. Но я искренне сочувствую пострадавшей. Такие обращения ко мне часто поступают, хорошо, что в этом случае Сбербанк остановил перевод средств, а бывают случаи, когда деньги уходят безвозвратно, их снимают со счетов и переводят в криптовалюту. Даже среди родственников моих коллег есть те, кто в подобные ситуации попадали».



По словам Романова, в Думе сейчас думают, как можно было бы изменить закон, чтобы остановить волну мошенничества. «В Москве сейчас прокуратура вышла в суд с исковым требованием к банку о возмещении, если иск удовлетворят, возможно, такую практику распространят по всей стране».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

