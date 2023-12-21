Китайские автомобили прорываются через Благовещенск. Количество ввозимых машин за год выросло в 475 раз

Таможенники фиксируют рост ввоза легковых авто для личного пользования через Благовещенск. Больше всего машин — из Китая. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление 21 декабря.



В 2023 году таможенники оформили 475 автомобилей. Для сравнения, в прошлом году было оформлено одно авто. В этот раз пик ввоза пришелся на сентябрь и октябрь — 165 машин, сообщает таможня.

Более 90% ввозимых в Благовещенск легковушек — представители китайских брендов Haval, Cherry, Geely, Changan, Exeed. Остальные — машины японских и корейских марок Toyota, Lexus, Honda, Hundai, Kia.