Китайские автомобили прорываются через Благовещенск. Количество ввозимых машин за год выросло в 475 раз

Таможенники фиксируют рост ввоза легковых авто для личного пользования через Благовещенск. Больше всего машин — из Китая. Об этом сообщает Дальневосточное таможенное управление 21 декабря.
В 2023 году таможенники оформили 475 автомобилей. Для сравнения, в прошлом году было оформлено одно авто. В этот раз пик ввоза пришелся на сентябрь и октябрь — 165 машин, сообщает таможня.
Более 90% ввозимых в Благовещенск легковушек — представители китайских брендов Haval, Cherry, Geely, Changan, Exeed. Остальные — машины японских и корейских марок Toyota, Lexus, Honda, Hundai, Kia.
В управлении отмечают, что в случае недостоверного декларирования автомобиля ответственность за сведения, влияющие на уплату таможенных платежей, ложится на физическое лицо. Последствиями для гражданина могут стать дополнительные начисления таможенных платежей, утилизационного сбора и налогов.
Напомним, ранее Евросоюз смягчил ограничения для европейцев на ввоз автомобилей из России. Это следует из заявления Совета ЕС в рамках 12-го пакета антироссийских санкций.