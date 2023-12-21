Силуанов: Россия примет зеркальные меры в случае конфискации ее активов в Европе

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия будет принимать зеркальные меры в случае конфискации ее активов в Европе, пишет 21 декабря «Коммерсантъ». Также симметричным будет ответ на возможное использование доходов от замороженных в ЕС российских средств, сообщил министр.
«У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых «С»,— сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24»(цитата по ТАСС).
На счетах типа С блокируются средства нерезидентов. Как уточняет «Ъ», на 1 апреля 2023 года объем средств на счетах типа С в АСВ оценивался в 477 млрд руб.
Напомним, 8 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий разблокировать часть принадлежащих иностранцам денег в российских банках. Потратить их они смогут на выкуп за границей заблокированных активов россиян.
Как следует из текста указа президента, «совокупная начальная стоимость отчуждаемых... иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей».
На момент подписания указа общая стоимость заблокированных в «недружественных странах» активов, принадлежащих россиянам, оценивалась в 1,5 трлн рублей.