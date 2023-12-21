Силуанов: Россия примет зеркальные меры в случае конфискации ее активов в Европе

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия будет принимать зеркальные меры в случае конфискации ее активов в Европе, пишет 21 декабря «Коммерсантъ». Также симметричным будет ответ на возможное использование доходов от замороженных в ЕС российских средств, сообщил министр.



«У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых «С»,— сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 24»(цитата по ТАСС).



На счетах типа С блокируются средства нерезидентов. Как уточняет «Ъ», на 1 апреля 2023 года объем средств на счетах типа С в АСВ оценивался в 477 млрд руб.

