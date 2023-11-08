Путин разрешил иностранцам снимать с их заблокированных в России счетов по 100 тысяч рублей для выкупа «застрявших» за границей активов россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий разблокировать часть принадлежащих иностранцам денег в российских банках. Потратить их они смогут на выкуп за границей заблокированных активов россиян. Как следует из текста указа президента, опубликованного 8 ноября, «совокупная начальная стоимость отчуждаемых... иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей». Обмен будет происходить по правилам, которые еще предстоит определить Центробанку РФ, в режиме торгов.

К сегодняшнему дню общая стоимость заблокированных в «недружественных странах» активов, принадлежащих россиянам, оценивается в 1,5 трлн рублей. При этом средств иностранцев, переведенных на специальные счета типа «С» (они не конфискуются и остаются в собственности владельца, но распоряжаться ими было нельзя), насчитывается около 280 млрд рублей. Все вырученные деньги от продажи своих российских активов и полученные дивиденды иностранцы могут переводить только на такие счета. По некоторым оценкам, к концу 2023 года на них может скопиться уже примерно 1 трлн рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что на первом этапе обмена планируется разблокировать счета примерно на 100 млрд рублей. Вероятно, примерно об этой сумме сейчас и идет речь в указе президента.