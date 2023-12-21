Семейную пару пытались ограбить в Шушарах. До сейфа злодеи не добрались

Хорошо продуманный налет привел к фиаско двух жителей юга Петербурга. Сейф не нашли и попались через два дня.
В полицию самозанятый житель Галицкой улицы в Шушарах обратился ночью 18 декабря, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря. Он сообщил, что ночью в его квартире, где он проживает с супругой, погас свет. Мужчина вышел на лестничную клетку, где на него напали двое. Петербуржца залили газом и ворвались в квартиру. Злоумышленники потребовали сказать, где сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Пара смогла закрыться в одной из комнат. Налетчики убежали, так ничего и похитив.
Было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».
В тот же день сотрудники полиции около четырех дня на Малой Балканской улице задержали первого подозреваемого — 46-летнего местного жителя с криминальным прошлым. А еще через пару часов второго — 43-летнего жителя Витебского проспекта, который в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадал.
Оба помещены в изолятор временного содержания.