Семейную пару пытались ограбить в Шушарах. До сейфа злодеи не добрались

Хорошо продуманный налет привел к фиаско двух жителей юга Петербурга. Сейф не нашли и попались через два дня.



В полицию самозанятый житель Галицкой улицы в Шушарах обратился ночью 18 декабря, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря. Он сообщил, что ночью в его квартире, где он проживает с супругой, погас свет. Мужчина вышел на лестничную клетку, где на него напали двое. Петербуржца залили газом и ворвались в квартиру. Злоумышленники потребовали сказать, где сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Пара смогла закрыться в одной из комнат. Налетчики убежали, так ничего и похитив.

