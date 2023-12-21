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    Семейную пару пытались ограбить в Шушарах. До сейфа злодеи не добрались

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    Хорошо продуманный налет привел к фиаско двух жителей юга Петербурга. Сейф не нашли и попались через два дня.

    В полицию самозанятый житель Галицкой улицы в Шушарах обратился ночью 18 декабря, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 декабря. Он сообщил, что ночью в его квартире, где он проживает с супругой, погас свет. Мужчина вышел на лестничную клетку, где на него напали двое. Петербуржца залили газом и ворвались в квартиру. Злоумышленники потребовали сказать, где сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Пара смогла закрыться в одной из комнат. Налетчики убежали, так ничего и похитив.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

    В тот же день сотрудники полиции около четырех дня на Малой Балканской улице задержали первого подозреваемого — 46-летнего местного жителя с криминальным прошлым. А еще через пару часов второго — 43-летнего жителя Витебского проспекта, который в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадал.

    Оба помещены в изолятор временного содержания.

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