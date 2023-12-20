Макрон допустил приглашение Путина во Францию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает приглашения российского лидера Владимира Путина в 2024 году в страну при проведении мирных переговоров с Россией. Об этом Макрон заявил в среду, 20 декабря в большом интервью, которое транслировал телеканал
Журналисты обсуждали с президентом Франции мероприятия в 2024 году, в том числе
«Если только он не проведет мирные переговоры и не изменит ситуацию с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — ответил Эмманюэль Макрон.
Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что готов к возобновлению диалога с Макроном, однако это французская сторона прекратила общение. На следующий день французский лидер ответил, что готов возобновить диалог с президентом России. «Мой телефонный номер не изменился», — сказал Макрон.