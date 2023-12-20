Макрон допустил приглашение Путина во Францию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает приглашения российского лидера Владимира Путина в 2024 году в страну при проведении мирных переговоров с Россией. Об этом Макрон заявил в среду, 20 декабря в большом интервью, которое транслировал телеканал France 5 , передает ТАСС.

Журналисты обсуждали с президентом Франции мероприятия в 2024 году, в том числе 80-летие высадки союзников в Нормандии. Они перечисляли потенциальных участников торжеств и добавили, что, вероятно, Владимира Путина не будет среди них.

