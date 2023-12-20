В США заявили, что потолок цен на российскую нефть работает. И решили его обновить

Введенный потолок цен на российскую нефть — это успех, считают в США, передает РИА Новости со ссылкой на заявление коалиции ценового потолка. А РБК по информации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США пишет, что правила работы механизма были обновлены.
Как говорится в заявлении коалиции от 20 декабря, по итогам за год существования ценового потолка на сырую нефть «подход оказался успешен». Напомним, что США вместе с союзниками запрещают компаниям транспортировку российской нефти и оказание сопутствующих услуг, если стоимость поставки выходит дороже 60 долларов за баррель. Участники коалиции считают, что российские доходы от нефти сократились, и одновременно удалось удержать стабильность на энергетических рынках.
Тем временем OFAC обновило руководство по соблюдению потолка цен на нефть и нефтепродукты из России. Теперь поставщики услуг будут обязаны требовать подтверждения от своих контрагентов каждый раз, как они загружают или отгружают российскую нефть. А от участников цепочек поставок нефти с доступом к детализированным допзатратам — страхованию и фрахту судов — будут требовать делиться данными по запросу со следующими за ними структурами по всей цепочке поставок. Кроме того, в санкционный список были внесены компании из ОАЭ и Гонконга — Bellatrix Energy Limited, Covart Energy Limited, Voliton DMCC, SUN Ship Management (D) Ltd, а также танкер Sanar 15.
В то же время, как писала «Фонтанка», страны Евросоюза исключили из 12-го пакета санкций против России запрет на продажу танкеров.