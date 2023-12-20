В США заявили, что потолок цен на российскую нефть работает. И решили его обновить

Введенный потолок цен на российскую нефть — это успех, считают в США, передает РИА Новости со ссылкой на заявление коалиции ценового потолка. А РБК по информации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США пишет, что правила работы механизма были обновлены.



Как говорится в заявлении коалиции от 20 декабря, по итогам за год существования ценового потолка на сырую нефть «подход оказался успешен». Напомним, что США вместе с союзниками запрещают компаниям транспортировку российской нефти и оказание сопутствующих услуг, если стоимость поставки выходит дороже 60 долларов за баррель. Участники коалиции считают, что российские доходы от нефти сократились, и одновременно удалось удержать стабильность на энергетических рынках.