Документация для школы «Газпрома» в Зеленогорске отправлена в суд. Петербуржцы подали коллективный иск

Городской суд Петербурга 25 декабря начнет рассмотрение коллективного иска горожан, которые выступают за сохранение зеленого массива. Они просят отменить три проекта планировки территории (ППТ), связанные со строительством частной школы «Газпрома».

Два утвержденных проекта планировки территории (ППТ № 257 и № 258) касаются продолжения Невской и Длинной улиц. Третье постановление Смольного ( № 259) корректирует существующий проект планировки территории северо-восточнее пересечения проспекта Ленина и железной дороги. Согласно этой корректировке, на территории должны появиться школа с пансионатом на 2 тысячи мест — корпусами для учеников и преподавателей, киноконцертный комплекс, скверы. Также в границы ППТ попали пять отдельных жилых домов, один многоквартирный и стоянка на 100 мест.

«Фонтанка» подробно писала про документацию, которую весной 2023 года представили на общественные обсуждения. На слушаниях поступили более 170 замечаний и предложений, в которых горожане возражали против того, чтобы фактически зеленую зону отдавать под застройку для частной школы. Внешне спорная территория выглядит как лес и часть заказника «Щучье озеро», хотя по документам относится к зоне индивидуального жилого строительства, а также среднеэтажного строительства и зоны спортобъектов.

В исковом заявлении (есть в распоряжении редакции) заявители, 22 человека, попросили признать недействующими все три постановления. В иске приводится аргумент, что ни один из новых объектов не предназначен для обслуживания территории. Логика такая: раз школа включает в себя жилые корпуса для учеников, то она не предназначена для обслуживания местного населения. Линейные объекты, в свою очередь, нужны как раз из-за школы.

Кроме того, по мнению истцов, были нарушены сроки проведения общественных обсуждений — их уменьшили на два дня. Также заявители обратили внимание, что на обсуждениях в проектной документации содержались сведения, которые не соответствуют действительности. В ней говорилось, что участок был предоставлен городом фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» в целях реализации инвестиционного проекта — школы. Однако истцы приложили к иску ответ комитета имущественных отношений от 9 марта 2023 года (то есть уже после окончания обсуждений), в котором говорится, что участок не обременен договорными отношениями.