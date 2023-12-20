Документация для школы «Газпрома» в Зеленогорске отправлена в суд. Петербуржцы подали коллективный иск

Городской суд Петербурга 25 декабря начнет рассмотрение коллективного иска горожан, которые выступают за сохранение зеленого массива. Они просят отменить три проекта планировки территории (ППТ), связанные со строительством частной школы «Газпрома».
Два утвержденных проекта планировки территории (ППТ
«Фонтанка» подробно писала про документацию, которую весной 2023 года представили на общественные обсуждения. На слушаниях поступили более 170 замечаний и предложений, в которых горожане возражали против того, чтобы фактически зеленую зону отдавать под застройку для частной школы.
Внешне спорная территория выглядит как лес и часть заказника «Щучье озеро», хотя по документам относится к зоне индивидуального жилого строительства, а также среднеэтажного строительства и зоны спортобъектов.
В исковом заявлении (есть в распоряжении редакции) заявители, 22 человека, попросили признать недействующими все три постановления. В иске приводится аргумент, что ни один из новых объектов не предназначен для обслуживания территории. Логика такая: раз школа включает в себя жилые корпуса для учеников, то она не предназначена для обслуживания местного населения. Линейные объекты, в свою очередь, нужны как раз из-за школы.
Кроме того, по мнению истцов, были нарушены сроки проведения общественных обсуждений — их уменьшили на два дня. Также заявители обратили внимание, что на обсуждениях в проектной документации содержались сведения, которые не соответствуют действительности. В ней говорилось, что участок был предоставлен городом фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» в целях реализации инвестиционного проекта — школы. Однако истцы приложили к иску ответ комитета имущественных отношений от
Также жители считают, что на территории, где придется вырубать деревья, обитают растения и животные, занесенные в Красную книгу.
Ранее в фонде «Фонтанке» сообщили, что при реализации проекта планируется применять принципы ландшафтного проектирования, а также максимально сохранить существующие зеленые насаждения.