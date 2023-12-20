«Выглядят как мама с сыночком». Фанатки Марата из «Слова пацана» в соцсетях донимают жену Рузиля Минекаева

Любовь фанаток к актеру из Татарстана Рузилю Минекаеву, сыгравшему Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», перешла рамки дозволенного. Чересчур восторженные поклонницы Минекаева обрушились с критикой на его жену, актрису Азизу Бекманову. В социальных сетях актрисы девушки не упускают возможности вставить шпильку по поводу её отношений с мужем, а также пройтись по внешности и возрасту, пишет 20 декабря 116.RU. Под фотографиями 25-летней Азизы фанатки с нескрываемым ехидством пишут, что она выглядит гораздо старше 24-летнего Марата. В ход идут сравнения их с сериальной парой инспектора по делам несовершеннолетних Ирины Сергеевны и Андрея-Пальто (сыграли Анастасия Красовская и Леон Кемстач. — Прим. ред.).



«Выглядят как мама с сыночком», — строчат поклонницы Минекаева, на что его жена не лезет за словом в карман и замечает, что тогда уж «как бабушка с правнуком». На фразу, что Рузиль выглядит на 19, Азиза отвечает, что «на 14, а она на 35».



«С вами он выглядит как чушпан. Интересно почему?» — как бы между прочим интересуются у Азизы.

Фанаток не устраивает в избраннице их кумира буквально все: стрижка и стиль в одежде. Девушки тешат себя надеждами, что на волне популярности Рузиля Минекаева пара решит расстаться, несмотря на то, что меньше года назад у них появился малыш.



На все колкие комментарии в свой адрес Азиза отшучивается, особенно дерзкие сообщения оставляет без внимания. У актрисы также формируется своя база поклонников, которые заступаются за нее и стараются не давать в обиду.

