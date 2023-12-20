Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска

Власти украинского города Днепр (ранее — Днепропетровск) решили лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Днепра.



Прийти к такому решению в горсовете смогли не с первой попытки. Так, в сентябре предложение обсуждали, но тогда Брежнева не смогли лишить звания по формальным причинам. Было заявлено, что нужно либо личное обращение гражданина, либо обвинительный приговор. Брежнев умер в 1982 году и судим не был.



В феврале власти города Каменское, где родился Брежнев, отказались убирать установленный в 1976 прижизненный памятник генсеку. Изначально ссылались на нехватку средств. Но к июлю признали, что обязаны это сделать по закону о декоммунизации, и убрали бюст с центрального проспекта.

