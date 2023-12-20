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    Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска

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    Власти украинского города Днепр (ранее — Днепропетровск) решили лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Днепра.

    Прийти к такому решению в горсовете смогли не с первой попытки. Так, в сентябре предложение обсуждали, но тогда Брежнева не смогли лишить звания по формальным причинам. Было заявлено, что нужно либо личное обращение гражданина, либо обвинительный приговор. Брежнев умер в 1982 году и судим не был.

    В феврале власти города Каменское, где родился Брежнев, отказались убирать установленный в 1976 прижизненный памятник генсеку. Изначально ссылались на нехватку средств. Но к июлю признали, что обязаны это сделать по закону о декоммунизации, и убрали бюст с центрального проспекта.

    Напомним, еще в 2022 году на Украине снесли несколько монументов, связанных с Россией. В Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина, в Одессе — памятники Екатерине II и Суворову.

    Справка:

    Леонид Брежнев — с 14 октября 1964 г. — первый секретарь, с 8 апреля 1966 г. по 10 ноября 1982 г. — генеральный секретарь ЦК КПСС (фактически — глава СССР).

    Один из организаторов смещения Никиты Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. Одновременно в 1964–1966 гг. был председателем Бюро ЦК КПСС по РСФСР, с 16 июня 1977 г. занимал пост председателя президиума Верховного Совета СССР.

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    Леонид БрежневУкраина
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