Москвич подарил экс-возлюбленной взрывную коробку. Его приговорили к девяти годам

Взрывной подарок, который оставил бывшую возлюбленную с ожогами, обернулся для москвича уголовным делом и реальным сроком. Троицкий суд столицы приговорил мужчину к девяти годам колонии. Об этом сообщил ТАСС в среду, 20 декабря.



Инцидент произошел сегодня на одной из улиц Троицка. Отвергнутый мужчина отправил девушке именную коробку. При открытии подарок взорвался, пострадавшая получила ожоги лица и рук.



После мужчина признался, что причиной действий стала безответная любовь. Защита при этом настаивала: взрывное устройство было сконструировано таким образом, чтобы оно не могло привести к трагическим последствиям.

