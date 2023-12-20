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    Москвич подарил экс-возлюбленной взрывную коробку. Его приговорили к девяти годам

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    Взрывной подарок, который оставил бывшую возлюбленную с ожогами, обернулся для москвича уголовным делом и реальным сроком. Троицкий суд столицы приговорил мужчину к девяти годам колонии. Об этом сообщил ТАСС в среду, 20 декабря.

    Инцидент произошел сегодня на одной из улиц Троицка. Отвергнутый мужчина отправил девушке именную коробку. При открытии подарок взорвался, пострадавшая получила ожоги лица и рук.

    После мужчина признался, что причиной действий стала безответная любовь. Защита при этом настаивала: взрывное устройство было сконструировано таким образом, чтобы оно не могло привести к трагическим последствиям.

    Суд признал москвича виновным в покушении на убийство. Отбывать наказание он отправится в колонию строгого режима.

    Еще один конфликт влюбленных с применением гранаты произошел в Нижнем Новгороде. Там мужчина приковал свою сожительницу наручниками к себе, а для убедительности показал ей взрывное устройство.

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    СудМосква
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