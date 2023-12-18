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    В Нижнем Новгороде мужчина во время ссоры пристегнул к себе подругу и угрожал ей гранатой

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    В Нижнем Новгороде мужчина во время ссоры пристегнул к себе 26-летнюю подругу наручниками и угрожал ей гранатой и электрошокером. В конфликте разбирались сотрудники полиции, сообщает 18 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Нижегородской области.

    Конфликт произошел у дома по улице Маршала Баграмяна. Мужчина приковал свою сожительницу наручниками к себе и для убедительности показал ей гранату, оказавшуюся страйкбольной, а также электрошокер. Женщина ухитрилась достать мобильный телефон и вызвать помощь. Ее освободили прибывшие полицейские, а ее обидчика задержали.

    По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

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