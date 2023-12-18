В Нижнем Новгороде мужчина во время ссоры пристегнул к себе подругу и угрожал ей гранатой

В Нижнем Новгороде мужчина во время ссоры пристегнул к себе 26-летнюю подругу наручниками и угрожал ей гранатой и электрошокером. В конфликте разбирались сотрудники полиции, сообщает 18 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по Нижегородской области.



Конфликт произошел у дома по улице Маршала Баграмяна. Мужчина приковал свою сожительницу наручниками к себе и для убедительности показал ей гранату, оказавшуюся страйкбольной, а также электрошокер. Женщина ухитрилась достать мобильный телефон и вызвать помощь. Ее освободили прибывшие полицейские, а ее обидчика задержали.

