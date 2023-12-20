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    Книжное дело Европейского университета. Суд оштрафовал вуз на 70 тысяч рублей

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    Дзержинский суд Петербурга признал Европейский университет виновным по двум административным делам об участии в деятельности нежелательной организации. Решения вынесены 20 декабря.

    На Европейский университет составили два протокола по статье 20.33 КоАП РФ об участии в деятельности «нежелательной организации». Поводом стали книги, которые были изданы при поддержке организаций, признанных нежелательными. Книги поступили в вуз в период с 2000-го по 2009 год, задолго до принятия федерального закона о нежелательных организациях.

    На заседании представитель вуза предоставил скриншоты с сайта Российской национальной библиотеки, где также хранятся книги, которые вызвали подозрение у прокуратуры. Их может скачать любой читатель.

    РНБ может хранить и экстремистские материалы, парировала представитель прокуратуры.

    По словам стороны защиты, не существует внятного разъяснения, что делать с книгами, которые были изданы при поддержке нежелательных организаций. Это не только научная литература, но и художественная классика. Ее издали в рамках гуманитарных программ при поддержке российских властей.

    «При поддержке Министрества образования были изданы, о чем сказано на первой стране», — отметила юрист вуза.

    Также представитель вуза уточнила, что закон касается книг, которые были изданы самими нежелательными организациями. Сейчас же идёт речь о книгах, выпущенных российскими издательствами при поддержке нежелательных организаций. «Содержание книг не связано с деятельностью нежелательных организаций», — добавила защитник.

    В качестве свидетеля на заседании выступила библиотекарь вуза, которая сказала, что книги не были списаны из-за того, что не существует методических рекомендаций по отношению к таким изданиям. До 2015-года были «единичные выдачи». Затем издания поместили в закрытое помещение и больше не выдавали. После проверки прокуратуры книги списаны.

    Прокурор добавила, что в правилах библиотеки нет информации о специальных фондах. Там указано, что читатели имеют доступ ко всем фондам. Кроме того, фонд с «нежелательными книгами» не был никак оформлен документально. Издания числились в электронном каталоге.

    Суд по двум административным делам назначил штрафы в сумме 70 тысяч рублей.

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    Гость20 Дек 2023 в 16:39
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