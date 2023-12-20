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    В Петербурге за поножовщину в «Шаверме» арестован иностранец. Бастрыкину о нём уже доложили

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    Фрунзенский суд Петербурга избрал меру пресечения для иностранца, который мог вонзить нож в посетителя «Шавермы». Он меняет номер в отеле на камеру следственного изолятора.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 20 декабря по ходатайству следствия арестован 59-летний Орудж Мусаев. Его определили под стражу до 17 февраля в статусе обвиняемого в убийстве.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    По версии следствия, воскресным вечером нетрезвый гражданин Азербайджана Мусаев находился в кафе у железнодорожной станции Сортировочная, где не нашёл общего языка с 38-летним жителем посёлка Осьмино и ударил его ножом в грудь.

    Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, он умер в больнице. Подозреваемого задержали по горячим следам. По информации «Фонтанки», он зарегистрирован в отеле неподалёку от кафе.

    На убийство, в котором заподозрили иностранца, обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Доклад о ходе расследования председателю уже предоставили, уточнили в петербургском СК.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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    Гость20 Дек 2023 в 16:44
    Азербайджан - сила!
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