В Петербурге за поножовщину в «Шаверме» арестован иностранец. Бастрыкину о нём уже доложили

Фрунзенский суд Петербурга избрал меру пресечения для иностранца, который мог вонзить нож в посетителя «Шавермы». Он меняет номер в отеле на камеру следственного изолятора.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 20 декабря по ходатайству следствия арестован 59-летний Орудж Мусаев. Его определили под стражу до 17 февраля в статусе обвиняемого в убийстве.