В Петербурге за поножовщину в «Шаверме» арестован иностранец. Бастрыкину о нём уже доложили

Фрунзенский суд Петербурга избрал меру пресечения для иностранца, который мог вонзить нож в посетителя «Шавермы». Он меняет номер в отеле на камеру следственного изолятора.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 20 декабря по ходатайству следствия арестован 59-летний Орудж Мусаев. Его определили под стражу до 17 февраля в статусе обвиняемого в убийстве.
По версии следствия, воскресным вечером нетрезвый гражданин Азербайджана Мусаев находился в кафе у железнодорожной станции Сортировочная, где не нашёл общего языка с 38-летним жителем посёлка Осьмино и ударил его ножом в грудь.
Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, он умер в больнице. Подозреваемого задержали по горячим следам. По информации «Фонтанки», он зарегистрирован в отеле неподалёку от кафе.
На убийство, в котором заподозрили иностранца, обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Доклад о ходе расследования председателю уже предоставили, уточнили в петербургском СК.