В петербургской «Шаверме» зарезали посетителя

Уголовное дело об убийстве возбуждено после поножовщины в «Шаверме» во Фрунзенском районе Петербурга. Несовместимые с жизнью травмы там получил 38-летний житель посёлка Осьмино, стало известно «Фонтанке» 18 декабря.



Экстренные службы в ларёк на Южном шоссе, 44в, накануне около половины шестого часа вечера вызвал очевидец, рассказавший о ранении мужчины. Пострадавшего увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе с ранами груди и левой руки. В восьмом часу вечера он умер в больнице.



Незадолго до этого оперативники уголовного розыска нашли подозреваемого. По горячим следам задержали 59-летнего гражданина Азербайджана, который зарегистрирован в отеле неподалёку.

