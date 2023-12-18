В петербургской «Шаверме» зарезали посетителя

Уголовное дело об убийстве возбуждено после поножовщины в «Шаверме» во Фрунзенском районе Петербурга. Несовместимые с жизнью травмы там получил 38-летний житель посёлка Осьмино, стало известно «Фонтанке» 18 декабря.
Экстренные службы в ларёк на Южном шоссе, 44в, накануне около половины шестого часа вечера вызвал очевидец, рассказавший о ранении мужчины. Пострадавшего увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе с ранами груди и левой руки. В восьмом часу вечера он умер в больнице.
Незадолго до этого оперативники уголовного розыска нашли подозреваемого. По горячим следам задержали 59-летнего гражданина Азербайджана, который зарегистрирован в отеле неподалёку.
«Подозревается в том, что около 17:30 в результате внезапно возникшего конфликта нанёс удары ножом в грудь своему оппоненту», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Следственный комитет возбудил дело об убийстве. По данным ведомства, подозреваемый размахивал ножом будучи пьяным. Иностранец задержан на двое суток, ему готовятся предъявить обвинение.