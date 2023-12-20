«Морсвязьавтоматика» построит в Петербурге завод по производству станков лазерной резки за 420 млн рублей

Компания «Морсвязьавтоматика» инвестирует 420 миллионов рублей в строительство завода, который будет производить установки лазерной резки. Оборудование будет изготавливаться в Петербурге под товарным знаком Unimach, сообщил 20 декабря «Коммерсантъ».
Запустить предприятие хотят не позднее 2028 года. Ежегодно на заводе будет выпускаться до 25 установок лазерной резки. Сейчас компания выпускает по 16 станков в год.
Место для размещения промышленного здания определили на Караваевской улице Невского района. Там компания получила участок площадью 3,3 гектара. Сам же объект займет около 11 тысяч «квадратов».
19 декабря городские власти одобрили реализацию проекта и предоставили предприятию землю по сниженной цене — один рубль за квадратный метр. Эта цена будет сохранятся на протяжении всего периода строительства, но не более пяти лет. Всего в проект инвестируют 420 млн рублей.
Компания «НПК Морсвязьавтоматика» занимается производством технологических комплексов для обработки металла, судового и энергетического оборудования, изготовлением станков лазерной резки и листогибочного оборудования. С 2007 года завод поставил 1300 станков. Среди его основных заказчиков — предприятия оборонно-промышленного комплекса и флота.
С 2020 года «НПК Морсвязьавтоматика» не показывала свои финансовые результаты. Однако три года назад выручка компании составила 2,75 млрд рублей. Средняя численность сотрудников предприятия — почти 800 человек.
Владельцем компании с долей в 60% является гендиректор Андриан Правдин. А 40% принадлежит учредителю Андрею Смирнову.
Помимо этого, Правдин выступает крупнейшим акционером в компаниях НПО «Юнимаш» (выручка 518 млн рублей) и ООО «Русское электротехническое общество» (275 млн рублей). Также он является младшим партнером (23%) группы «Ситроникс» в компании-производителе судов на электродвигателях «Эмпериум».