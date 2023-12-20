«Морсвязьавтоматика» построит в Петербурге завод по производству станков лазерной резки за 420 млн рублей

Компания «Морсвязьавтоматика» инвестирует 420 миллионов рублей в строительство завода, который будет производить установки лазерной резки. Оборудование будет изготавливаться в Петербурге под товарным знаком Unimach, сообщил 20 декабря «Коммерсантъ».



Запустить предприятие хотят не позднее 2028 года. Ежегодно на заводе будет выпускаться до 25 установок лазерной резки. Сейчас компания выпускает по 16 станков в год.

Место для размещения промышленного здания определили на Караваевской улице Невского района. Там компания получила участок площадью 3,3 гектара. Сам же объект займет около 11 тысяч «квадратов».