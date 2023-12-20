К шуму привыкли, но запах гари вводит в стресс. В Ленинградском зоопарке обратились к любителям пиротехники

Обитатели Ленинградского зоопарка привыкли к шуму, большинство из них даже не удивляют взорвавшиеся неподалеку фейерверки, однако запах гари приводит животных в ужас. В петербургском зоопарке сделали обращение после переполоха в зверинце Калининграда, который случился накануне, 19 декабря.



Как сообщили в администрации Калининградского зоопарка, ранним утром животных потревожили грохотом фейерверка. Громкие внезапные звуки послужили сильным стрессом, от которого четвероногие будут долго отходить. Некоторые из них получили расстройство ЖКТ (попросту — понос), стали бояться выходить в уличные вольеры и начали отказываться от еды.