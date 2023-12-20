К шуму привыкли, но запах гари вводит в стресс. В Ленинградском зоопарке обратились к любителям пиротехники

Обитатели Ленинградского зоопарка привыкли к шуму, большинство из них даже не удивляют взорвавшиеся неподалеку фейерверки, однако запах гари приводит животных в ужас. В петербургском зоопарке сделали обращение после переполоха в зверинце Калининграда, который случился накануне, 19 декабря.
Как сообщили в администрации Калининградского зоопарка, ранним утром животных потревожили грохотом фейерверка. Громкие внезапные звуки послужили сильным стрессом, от которого четвероногие будут долго отходить. Некоторые из них получили расстройство ЖКТ (попросту — понос), стали бояться выходить в уличные вольеры и начали отказываться от еды.
Как рассказала в беседе с «Фонтанкой» пресс-секретарь Ленинградского зоопарка Анна Чугунова, в Петербурге животные более устойчивы к стрессу. «Уровень шума повышен всегда. Причиной тому проезжая часть, полуденный выстрел из пушки, грозы… Салюты, запущенные поблизости, всегда слышны на территории зоопарка, — отмечает Анна. — Привыкшие к шуму животные на них почти не реагируют».
При этом пугающиеся животные в Петербурге все же есть. Особой боязливостью отличаются птицы и «новенькие» — только родившиеся или недавно переехавшие в зоопарк животные. В момент повышенного стресса специалистам приходится действовать быстро — прибегать к угощениям, успокаивать голосом и поглаживаниями. Также в зоопарке работают вечерние «зоотехники».
«Несмотря на подготовку, просим любителей пиротехники не запускать салюты вблизи зоопарка, — обратилась Анна. — В результате взрывов остается не только запах гари, но и «ошметки», которые могут навредить четвероногим».
Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге создадут список площадок, где можно взрывать фейерверки. Горожанам раздадут памятки при покупке пиротехники.