В Москве изъяли 673 килограмма наркотиков на сумму до 6,5 миллиарда рублей. Партия должна была уйти в ЕС

В Москве изъяли крупную партию наркотиков из Латинской Америки. 673 килограмма белого порошка предназначались для отправки в Евросоюз. Стоимость партии на черном рынке составляет от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей, пишет 20 декабря РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности. Ранее стало известно о том, что в Петербурге силовики накрыли груз в 650 килограммов аналогичного наркотика.
По данным ФСБ, в столице были зафиксированы попытки реализовать оптовую партию латиноамериканского наркотика. Для этого из приграничных субъектов в город прибыли двое граждан России. Сообщается, что они должны были получить партию наркотика и доставить ее к месту контрабандного вывоза в государства Европейского Союза. Для этого курьеры использовали арендованный на подставное лицо транспорт, а также поддельные паспорт и водительское удостоверение.
По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее стало известно, что следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти 15 декабря также возбудила уголовное дело по приготовлению к сбыту наркотиков организованной группой в крупном размере — по статьям 30 и 228.1, часть 5, УК РФ. По информации «Фонтанки», в этот же день Кировским районным судом города на два месяца арестованы трое петербуржцев. Захват прошел накануне при поддержке спецназа «Град» во время передачи части наркотиков (около 100 кг) в гаражах на проспекте Народного Ополчения. Всего в процессе различных обысков в Петербурге ФСБ изъяла около 650 кг белого порошка.