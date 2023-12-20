Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над хоккейным клубом «Сочи» 19 декабря. Армейцы с Невы обыграли южан в регулярном чемпионате КХЛ, со счетом 7:2. При это шесть из семи своих шайб они забили в третьем периоде.
«Тяжелая игра. Здорово начали, бросали, доминировали. Соперник здорово оборонялся, вратарь хорошо сыграл. В первые два периода Третьяк был лучшим игроком „Сочи». Когда в воротах Третьяк, забить сложно. Он молодец. После второго периода мы поговорили с игроками. В третьем периоде сделали ленинградскую тики‑таку в нашем исполнении», — заявил Ротенберг.
Команда Романа Ротенберга поднялась на 4‑е место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка. «Сочи» располагается на 10‑й строчке (32), команда потерпела пятое поражение подряд.
Роман Ротенберг: показали «Сочи» ленинградскую тики‑таку
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над хоккейным клубом «Сочи» 19 декабря. Армейцы с Невы обыграли южан в регулярном чемпионате КХЛ, со счетом 7:2. При это шесть из семи своих шайб они забили в третьем периоде.
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