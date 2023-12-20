    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -3

    6 м/с, ю-з

    740мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.09eur98.58

    Роман Ротенберг: показали «Сочи» ленинградскую тики‑таку

    791
    3 комментария

    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над хоккейным клубом «Сочи» 19 декабря. Армейцы с Невы обыграли южан в регулярном чемпионате КХЛ, со счетом 7:2. При это шесть из семи своих шайб они забили в третьем периоде.

    «Тяжелая игра. Здорово начали, бросали, доминировали. Соперник здорово оборонялся, вратарь хорошо сыграл. В первые два периода Третьяк был лучшим игроком „Сочи». Когда в воротах Третьяк, забить сложно. Он молодец. После второго периода мы поговорили с игроками. В третьем периоде сделали ленинградскую тики‑таку в нашем исполнении», — заявил Ротенберг.

    Команда Романа Ротенберга поднялась на 4‑е место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка. «Сочи» располагается на 10‑й строчке (32), команда потерпела пятое поражение подряд.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Спорт
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость20 Дек 2023 в 00:27
    Сын вора.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close