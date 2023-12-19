«Все эти сигналы какой-то бред». Зеленский заявил, что Украина ни от кого не получала приглашения в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получал предложения ни от одного из партнеров страны по вступлению в Североатлантический альянс. Слова прозвучали на итоговой пресс-конференции 19 декабря, сообщает RT.



По словам Зеленского, «все эти «сигналы», честно говоря, какой-то бред». Он добавил, что для него это просто «что-то» и «где-то».



Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что России не нужны страны НАТО сейчас и не будут нужны потом. Таким образом он прокомментировал допущение, что, если Россия победит Украину на поле боя, следующими противниками РФ могут стать страны Североатлантического блока.

