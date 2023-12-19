Путин: «Мы и сейчас не собираемся воевать с Европой»

Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.



Он отметил, что то, что Россия точно будет делать, так это отстаивать свои интересы, передает РИА Новости.



США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали другие страны Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается, заявил Путин.



«Их (США. — Ред.) очень пугало сближение России с Европой. <…> Всё время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает. Но я же со многими лидерами общался, и мне говорят: «Что они нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой». Да мы и сейчас не собираемся», — сказал президент России (цитата по РИА Новости).

