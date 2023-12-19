Путин: «Мы и сейчас не собираемся воевать с Европой»

Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Европы, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Он отметил, что то, что Россия точно будет делать, так это отстаивать свои интересы, передает РИА Новости.
США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали другие страны Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается, заявил Путин.
«Их (США. — Ред.) очень пугало сближение России с Европой. <…> Всё время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает. Но я же со многими лидерами общался, и мне говорят: «Что они нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой». Да мы и сейчас не собираемся», — сказал президент России (цитата по РИА Новости).
Западные страны после распада Советского Союза активно работали с «пятой колонной» в России, прилагали усилия для разложения страны и старались растащить все государства на постсоветском пространстве, заявил президент. Он также напомнил о расширении НАТО на Восток, которое стало нарушением ранее взятых обязательств.
«В 91-м году еще сказали «ни дюйма на Восток». Хрена с два «ни дюйма», вот они что — у нашего забора здесь торчат», — сказал Путин.
России «не нужны страны НАТО сейчас и не будут нужны потом», заявил президент РФ. Таким образом, он прокомментировал допущение, что если Россия победит Украину на поле боя, следующими противниками РФ могут стать страны Североатлантического блока.