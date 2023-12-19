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    «Стратегический» приоритет. Шойгу поручил в 2024-м завершить работы по постановке на боевое дежурство СРК «Сармат»

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    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря на расширенном заседании коллегии военного ведомства поручил завершить в 2024 году работы по постановке на боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат».

    «В Ракетных войсках стратегического назначения завершить работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат», — сказал Шойгу.

    В своем выступлении министр подчеркнул, что сейчас Минобороны основное внимание уделяет «развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил». В этом году для размещения ракетных комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс» построены 592 высокотехнологичных объекта.

    Напомним, СРК «Сармат» — ракетная система шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. По данным из открытых источников, комплекс открывает для РВСН принципиально новые ударные возможности, в том числе есть вариант применения без использования ядерной боеголовки.

    Р-28 «Сармат» оснащена 10-тонной боевой нагрузкой и способна преодолевать около 16 тысяч километров. Длина МБР — 36 метров, диаметр — 3 метра.

    В октябре Сергей Шойгу сообщил, что на тот момент решалась «задача по оснащению первого ракетного полка стратегическим ракетным комплексом с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат».

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    Комментарии 20

    Гость19 Дек 2023 в 18:24
    Зачем это все?
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