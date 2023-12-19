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    Антисанитария из Боткинской больницы Петербурга исчезнет через четыре года. Ее начинают ремонтировать

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    Ремонт исторических корпусов Боткинской больницы на старой площадке у Александро-Невской лавры начнется в первые месяцы 2024 года. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

    Работы в Клинической инфекционной больнице им. Боткина на Миргородской улице будут проводиться поэтапно. С 18 декабря закрыли отделение острых кишечных инфекций № 15 (корпус «Р»). Недолечившихся пациентов перевели в другие отделения. Начаты работы по подготовке этого здания к текущему ремонту кровли и всех помещений.

    В комитете по здравоохранению сообщают, что работы будут проводиться в I–II кварталах 2024 года. А по их завершении этот корпус станет «маневренным фондом», в который будут перемещаться другие отделения клиники на время ремонта в своих корпусах. В целом приведение их в порядок запланировано на 2024–2027 годы по утвержденному плану-графику.

    Длительность работ объясняется пандемиeй коронавируса и сезонными эпидемическими подъемами других инфекционных заболеваний, из-за которых одномоментно закрыть на капитальный ремонт все корпуса на Миргородской невозможно. На этой площадке лечатся пациенты с кишечными инфекциями, гепатитом, туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

    Начало ремонта больницы для системы здравоохранения Петербурга можно назвать важной исторической вехой. Его ждут еще с советских времен.

    18 декабря петербургское управление Росздравнадзора сообщило, что проверит факты, изложенные в СМИ, об условиях пребывания пациентов в больнице им. Боткина в Петербурге: по сообщениям в соцсетях, больные находятся там в антисанитарных условиях.

    На самом деле о состоянии больницы на Миргородской и условиях в ней знает каждый петербуржец — жалобы на антисанитарию, обрушающиеся стены власти Петербурга слышали с 1990-х. В начале 2000-х больницу хотели закрыть, а вместо нее построить два новых здания — на севере и на юге Петербурга. Но удалось построить только одно — на Пискаревском проспекте. Туда перевели часть отделений, оставшиеся 5 отделений продолжают работать на Миргородской до сих пор. Всего на территории больницы 26 зданий, 15 из них признаны объектами культурного наследия регионального значения.

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    Комментарии 14

    Гость19 Дек 2023 в 16:37
    Вторая консерватория
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