Антисанитария из Боткинской больницы Петербурга исчезнет через четыре года. Ее начинают ремонтировать

Ремонт исторических корпусов Боткинской больницы на старой площадке у Александро-Невской лавры начнется в первые месяцы 2024 года. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Работы в Клинической инфекционной больнице им. Боткина на Миргородской улице будут проводиться поэтапно. С 18 декабря закрыли отделение острых кишечных инфекций № 15 (корпус «Р»). Недолечившихся пациентов перевели в другие отделения. Начаты работы по подготовке этого здания к текущему ремонту кровли и всех помещений.

В комитете по здравоохранению сообщают, что работы будут проводиться в I–II кварталах 2024 года. А по их завершении этот корпус станет «маневренным фондом», в который будут перемещаться другие отделения клиники на время ремонта в своих корпусах. В целом приведение их в порядок запланировано на 2024–2027 годы по утвержденному плану-графику.

Длительность работ объясняется пандемиeй коронавируса и сезонными эпидемическими подъемами других инфекционных заболеваний, из-за которых одномоментно закрыть на капитальный ремонт все корпуса на Миргородской невозможно. На этой площадке лечатся пациенты с кишечными инфекциями, гепатитом, туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Начало ремонта больницы для системы здравоохранения Петербурга можно назвать важной исторической вехой. Его ждут еще с советских времен. 18 декабря петербургское управление Росздравнадзора сообщило, что проверит факты, изложенные в СМИ, об условиях пребывания пациентов в больнице им. Боткина в Петербурге: по сообщениям в соцсетях, больные находятся там в антисанитарных условиях.