В Петербурге оштрафовали мужчину, дарившего девушкам цветы без повода

Цветы без повода — признак вины. По крайней мере, для жителя Петербурга Алексея Деревянко, решившего поднять настроение прекрасному полу розами и хризантемами за чужой счёт.



О приговоре 19 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов. Мировой судья участка № 10 признала его виновным в краже, покушении на неё и наказала штрафом в 10 тысяч рублей. Воровал Деревянко цветы.



Согласно материалам дела, днём 10 октября он беспрепятственно унёс из гипермаркета на Московском проспекте в Шушарах почти полтора десятка букетов общей стоимостью около девяти тысяч рублей. Минут через двадцать его же остановили в магазине, нагруженным уже 16 букетами и одной кустовой розой.

