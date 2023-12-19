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    В Петербурге оштрафовали мужчину, дарившего девушкам цветы без повода

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    Цветы без повода — признак вины. По крайней мере, для жителя Петербурга Алексея Деревянко, решившего поднять настроение прекрасному полу розами и хризантемами за чужой счёт.

    О приговоре 19 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов. Мировой судья участка № 10 признала его виновным в краже, покушении на неё и наказала штрафом в 10 тысяч рублей. Воровал Деревянко цветы.

    Согласно материалам дела, днём 10 октября он беспрепятственно унёс из гипермаркета на Московском проспекте в Шушарах почти полтора десятка букетов общей стоимостью около девяти тысяч рублей. Минут через двадцать его же остановили в магазине, нагруженным уже 16 букетами и одной кустовой розой.

    Деревянко признал вину и объяснил воровство порывом осчастливить девушек. На подвиги вдохновили сотрудницы бара, где он отдыхал перед походом в супермаркет и где, похоже, успел поиздержаться. Планы частично воплотил.

    «Все украденные в первый раз цветы, действительно, были подарены фигурантом девушкам на улице и в баре», — уточнили в пресс-службе судов.

    Второй поход за букетами, закончившийся задержанием, попал на видео.

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