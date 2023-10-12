В Шушарах поймали самого ароматного вора

Гипермаркет в Пушкинском районе Петербурга подвергся набегу охотника за цветами. Он попался, решив повторить.



Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 12 октября, посетитель покусился на хризантемы и розы в магазине на Московском шоссе в посёлке Шушары два дня назад.



Судя по видео, запасался основательно. Сотрудники остановили его у выхода нагруженным десятком букетов и нажали тревожную кнопку.