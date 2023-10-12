В Шушарах поймали самого ароматного вора

Гипермаркет в Пушкинском районе Петербурга подвергся набегу охотника за цветами. Он попался, решив повторить.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 12 октября, посетитель покусился на хризантемы и розы в магазине на Московском шоссе в посёлке Шушары два дня назад.
Судя по видео, запасался основательно. Сотрудники остановили его у выхода нагруженным десятком букетов и нажали тревожную кнопку.
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Приехавший наряд вневедомственной охраны задержал 35-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося по наркотической статье. Как выяснилось, за цветами он заходил дважды. Первый раз был удачнее: мужчина успел беспрепятственно вынести десяток букетов.
Цветы изъяты, задержанного увезли объяснять свои мотивы в полицию. Как уточнили в ведомстве, возбуждено уголовное дело о краже.