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    До двух лет. В России ввели уголовную ответственность за повторный пронос телефонов в тюрьмы и колонии

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    За повторную передачу мобильных телефонов заключенным в тюрьмы и колонии вводится уголовная ответственность. Виновным будет грозить до двух лет лишения свободы. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин 19 декабря.

    Поправки вносятся в Уголовный кодекс России. Согласно документу, опубликованному на сайте правовых актов, закон дополнили положениями, предусматривающими введение ответственности за передачу в учреждения уголовно-исполнительной системы или места содержания под стражей запрещенных там устройств связи.

    За первичное нарушение предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет). За повторный пронос телефона могут быть назначены принудительные работы на срок до двух лет либо грозит до двух лет лишения свободы.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, каких подозреваемых в СИЗО намерены содержать отдельно от остальных. Среди них — торговцы людьми и матери-убийцы.

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