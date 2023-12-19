До двух лет. В России ввели уголовную ответственность за повторный пронос телефонов в тюрьмы и колонии

За повторную передачу мобильных телефонов заключенным в тюрьмы и колонии вводится уголовная ответственность. Виновным будет грозить до двух лет лишения свободы. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин 19 декабря.



Поправки вносятся в Уголовный кодекс России. Согласно документу, опубликованному на сайте правовых актов, закон дополнили положениями, предусматривающими введение ответственности за передачу в учреждения уголовно-исполнительной системы или места содержания под стражей запрещенных там устройств связи.