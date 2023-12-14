Торговцы людьми и матери-убийцы. Госдума решила, каких подозреваемых в СИЗО нужно содержать отдельно

Подозреваемых и обвиняемых в терроризме, заражении ВИЧ-инфекцией, торговле людьми хотят отдельно содержать в СИЗО. Соответствующие поправки приняла 14 декабря Государственная дума во втором и третьем чтениях.
Уточнения внесут в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Так, поправки предусматривают необходимость содержать отдельно, в том числе, подозреваемых и обвиняемых в терроризме и содействии террористической деятельности, захвате заложников, пиратстве, бандитизме, организации преступного сообщества и в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Также отдельно от других предлагают содержать предполагаемых убийц, торговцев людьми и похитителей, насильников, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда, в грабеже и разбое, в заражении ВИЧ-инфекцией. Нововведение распространяется и на матерей, подозреваемых или обвиняемых в убийстве новорожденных.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Минюст хочет легализовать «супертюрьму». Законопроект уточняет понятие учреждения объединенного типа (УОТ) — на практике это когда и колонии, и СИЗО находятся на одной территории.