МЧС предупреждает о крайне ветреной среде. Особенно сложно будет утром

Ветер продолжит испытывать на прочность Петербург и жителей в середине недели, но среда обещает быть чуть спокойнее вторника. И холоднее.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 20 декабря в городе ожидается усиление ветра до 18 м/с. По шкале Бофорта, это очень крепкий ветер. В Северо-Западном гидрометцентре предупреждают, что сильнее всего задувать будет в первой половине дня.



В Петербурге уже действует «жёлтый» уровень погодной опасности: 19 декабря ждут порывы до 20 м/с, дождь и около пяти градусов тепла. Наиболее сильный ветер по прогнозам придётся на вторую половину дня и нагонит воду, но не до наводнения.