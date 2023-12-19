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    МЧС предупреждает о крайне ветреной среде. Особенно сложно будет утром

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    Ветер продолжит испытывать на прочность Петербург и жителей в середине недели, но среда обещает быть чуть спокойнее вторника. И холоднее.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 20 декабря в городе ожидается усиление ветра до 18 м/с. По шкале Бофорта, это очень крепкий ветер. В Северо-Западном гидрометцентре предупреждают, что сильнее всего задувать будет в первой половине дня.

    В Петербурге уже действует «жёлтый» уровень погодной опасности: 19 декабря ждут порывы до 20 м/с, дождь и около пяти градусов тепла. Наиболее сильный ветер по прогнозам придётся на вторую половину дня и нагонит воду, но не до наводнения.

    Ночью температура может не перешагнуть через ноль, но 20 декабря выше двух градусов тепла едва ли поднимется. В прогнозах также мокрый снег.

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