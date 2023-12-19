СМИ Кореи: Hyundai Motor продаст завод в Петербурге за 10 тысяч рублей

Hyundai Motor Company продаст свой завод в Петербурге за 10 тысяч рублей, или за 140 тысяч вон. Об этом 19 декабря сообщает южнокорейское издание «Чосон Ильбо».
Поскольку завод из-за спецоперации на Украине два года находился в простое, его передали практически за бесплатно, отмечает издание. Однако существует вероятность его «обратного выкупа» по окончании СВО и возрождения в течение двух лет, пишет «Чосон Ильбо». По оценкам экспертов, фактическая стоимость российского завода Hyundai Motor составляет
При этом Reuters со ссылкой на представителя Hyundai Motor пишет, что речь идет и вовсе о сумме в 7 тысяч рублей.
Hyundai Motor приняла решение продать российский завод в Петербурге компании «Арт-Финанс», дочерней фирме российского автодилера «Авилон Групп», которая недавно приобрела российский завод Volkswagen.