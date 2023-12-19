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    Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для пенсионеров

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    Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке. Документ опубликован на портале правовой информации.

    Из текста следует, что комиссия не будет взиматься за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней с физических лиц, которые нуждаются в соцподдержке. Полный перечень категорий таких граждан установит правительство РФ.

    Напомним, в начале декабря Госдума приняла закон о комиссиях, которые банки могут взимать с граждан при оплате услуг ЖКХ. Исключение планировалось сделать для льготных категорий.

    Однако 14 декабря Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции сообщил, что мера коснется всех пенсионеров, а не только льготников. Позднее он пояснил, что оговорился. Президент уточнил, что после этой оговорки правительство приняло решение на самом деле включить всех пенсионеров в перечень.

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