Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке. Документ опубликован на портале правовой информации.
Из текста следует, что комиссия не будет взиматься за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней с физических лиц, которые нуждаются в соцподдержке. Полный перечень категорий таких граждан установит правительство РФ.
Напомним, в начале декабря Госдума приняла закон о комиссиях, которые банки могут взимать с граждан при оплате услуг ЖКХ. Исключение планировалось сделать для льготных категорий.
Однако 14 декабря Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции сообщил, что мера коснется всех пенсионеров, а не только льготников. Позднее он пояснил, что оговорился. Президент уточнил, что после этой оговорки правительство приняло решение на самом деле включить всех пенсионеров в перечень.