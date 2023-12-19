Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке. Документ опубликован на портале правовой информации.



Из текста следует, что комиссия не будет взиматься за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней с физических лиц, которые нуждаются в соцподдержке. Полный перечень категорий таких граждан установит правительство РФ.



Напомним, в начале декабря Госдума приняла закон о комиссиях, которые банки могут взимать с граждан при оплате услуг ЖКХ. Исключение планировалось сделать для льготных категорий.

