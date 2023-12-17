От комиссии за ЖКХ освободят всех пенсионеров

Всех пенсионеров, а не определенные категории льготников, освободят от комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом 17 декабря заявил замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев со ссылкой на Путина.

Слова Исаева приводит «Интерфакс». Он сообщил, что Владимир Путин подтвердил освобождение от комиссии для всех пенсионеров на встрече с руководителями думских фракций. Ранее об этом же президент говорил во время прямой линии.

В начале декабря Госдума приняла закон о комиссиях, которые банки могут взимать с граждан при оплате услуг ЖКХ. Исключение было сделано для льготных категорий, перечень должно утвердить правительство.