Московский политех показал прототип российского электромобиля. Посмотрите на «красную машину»

Московский политех презентовал прототип электромобиля категории L7. Он выполнен по заказу компании «Автотор Холдинг». Об этом сообщается на сайте университета в понедельник, 18 декабря.



Как заявляет вуз, эта модель компактна, доступна по цене и подходит для городских условий. Особенность — возможность аренды аккумуляторной батареи вместо единовременной покупки и композитные материалы для облегченного кузова, которые не требуют дорогостоящих технологий производства.