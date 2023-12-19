Московский политех показал прототип российского электромобиля. Посмотрите на «красную машину»

Московский политех презентовал прототип электромобиля категории L7. Он выполнен по заказу компании «Автотор Холдинг». Об этом сообщается на сайте университета в понедельник, 18 декабря.
Как заявляет вуз, эта модель компактна, доступна по цене и подходит для городских условий. Особенность — возможность аренды аккумуляторной батареи вместо единовременной покупки и композитные материалы для облегченного кузова, которые не требуют дорогостоящих технологий производства.
В университете отметили, что основные комплектующие электромобиля — двигатель, инвертор, платы управления, аккумуляторы — разработаны и произведены в России.
В 2024 году пять предсерийных автомобилей представят для сертификации, будут проведены испытания электродвигателя и аккумулятора. Спустя еще год обещают начать серийное производство. Однако, как сообщает РБК со ссылкой на «Автотор», сам автомобиль будет выглядеть иначе, не так, как разработка. Под электромобили «Автотор» запатентовал марку Amber.
Московский политех также презентовал две последние разработки инженеров — грузовой беспилотный Smart шаттл и электроквадроцикл Stels.
Шаттл имеет грузоподъемность 500 килограммов и может перевозить грузы самых разных габаритов. В свою очередь электроквадроцикл — это легкий транспорт для городского использования, уточняют в вузе. Он разгоняется до
Ранее стало известно, что американский производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве в США двух миллионов машин из-за проблем с программным обеспечением, отвечающим за автопилотирование. Отзыву и перепрограммированию подлежат модели, выпущенные в период с 2012-го по 2023 год.