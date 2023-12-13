Проблемы с автопилотом. Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей в США

Американский производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве в США 2,031 миллиона «электричек» из-за проблем с программным обеспечением, отвечающим за автопилотирование, 13 декабря рассказал «Коммерсантъ». Отзыву и перепрограммированию подлежат модели, выпущенные в период с 2012-го по 2023 годы: Model S , Model X , Model 3 и Model Y .



Заявку уже передали в Национальное управление безопасности дорожного движения США. Отзыв и обновление ПО необходимы, чтобы снизить риск аварии, если водитель не следует предписаниям по использованию автопилота, говорится в документе. Для предотвращения неправильного использования водителем расширенных функций поддержки управления машиной текущих «значимости и объема элементов» может оказаться недостаточно, указывают разработчики.