Проблемы с автопилотом. Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей в США

Американский производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве в США 2,031 миллиона «электричек» из-за проблем с программным обеспечением, отвечающим за автопилотирование, 13 декабря рассказал «Коммерсантъ». Отзыву и перепрограммированию подлежат модели, выпущенные в период с
Заявку уже передали в Национальное управление безопасности дорожного движения США. Отзыв и обновление ПО необходимы, чтобы снизить риск аварии, если водитель не следует предписаниям по использованию автопилота, говорится в документе. Для предотвращения неправильного использования водителем расширенных функций поддержки управления машиной текущих «значимости и объема элементов» может оказаться недостаточно, указывают разработчики.
Системы помощи водителям от Tesla в Национальном управлении безопасности тестировали более двух лет. Эксперты заключили, что уникальный дизайн их автопилота может подтолкнуть водителя к «неправильному использованию».
В Tesla с выводами экспертов управления не согласились, но решили дополнить существующие элементы управления и оповещения, чтобы подтолкнуть водителя контролировать движение автомобиля, когда включен автопилот.