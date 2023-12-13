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    Проблемы с автопилотом. Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей в США

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    6 комментариев

    Американский производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве в США 2,031 миллиона «электричек» из-за проблем с программным обеспечением, отвечающим за автопилотирование, 13 декабря рассказал «Коммерсантъ». Отзыву и перепрограммированию подлежат модели, выпущенные в период с 2012-го по 2023 годы: Model S, Model X, Model 3 и Model Y.

    Заявку уже передали в Национальное управление безопасности дорожного движения США. Отзыв и обновление ПО необходимы, чтобы снизить риск аварии, если водитель не следует предписаниям по использованию автопилота, говорится в документе. Для предотвращения неправильного использования водителем расширенных функций поддержки управления машиной текущих «значимости и объема элементов» может оказаться недостаточно, указывают разработчики.

    Системы помощи водителям от Tesla в Национальном управлении безопасности тестировали более двух лет. Эксперты заключили, что уникальный дизайн их автопилота может подтолкнуть водителя к «неправильному использованию».

    В Tesla с выводами экспертов управления не согласились, но решили дополнить существующие элементы управления и оповещения, чтобы подтолкнуть водителя контролировать движение автомобиля, когда включен автопилот.

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    Комментарии 6

    Гость13 Дек 2023 в 21:56
    Ведро с болтами.
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