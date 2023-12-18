Почти как летом. Зимнему Петербургу добавили разведенных мостов

О дополнительных технических разводках моста Александра Невского и Литейного моста предупреждает 18 декабря «Мостотрест» Петербурга.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что на этой неделе запланированы три разводки Биржевого моста. В ночь с 18 на 19 декабря, с 20 на 21 декабря и с 21 на 22. График можно посмотреть здесь.



Что касается двух других переправ, их разведут по следующему расписанию:



— в ночь с 18 на 19 декабря:



Мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10;



Литейный мост — с 01:40 до 04:45;



— в ночь с 19 на 20 декабря:



Литейный мост — 01:40 до 04:45;

