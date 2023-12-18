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    Почти как летом. Зимнему Петербургу добавили разведенных мостов

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    О дополнительных технических разводках моста Александра Невского и Литейного моста предупреждает 18 декабря «Мостотрест» Петербурга.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что на этой неделе запланированы три разводки Биржевого моста. В ночь с 18 на 19 декабря, с 20 на 21 декабря и с 21 на 22. График можно посмотреть здесь.

    Что касается двух других переправ, их разведут по следующему расписанию:

    — в ночь с 18 на 19 декабря:

    Мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10;

    Литейный мост — с 01:40 до 04:45;

    — в ночь с 19 на 20 декабря:

    Литейный мост — 01:40 до 04:45;

    — в ночь с 20 на 21 декабря:

    Мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10;

    Литейный мост — с 01:40 до 04:45;

    — в ночь с 21 на 22 декабря:

    Мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10;

    Литейный мост — с 01:40 до 04:45.

    Во время технологических разводок специалисты проводят межнавигационное обслуживание мостов. Напомним, развести и навести переправу могут не точно в указанное время, но в этом промежутке.

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