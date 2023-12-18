Почти как летом. Зимнему Петербургу добавили разведенных мостов

О дополнительных технических разводках моста Александра Невского и Литейного моста предупреждает 18 декабря «Мостотрест» Петербурга.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что на этой неделе запланированы три разводки Биржевого моста. В ночь с 18 на 19 декабря, с 20 на 21 декабря и с 21 на 22. График можно посмотреть здесь.
Что касается двух других переправ, их разведут по следующему расписанию:
— в ночь с 18 на 19 декабря:
Мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10;
Литейный мост — с 01:40 до 04:45;
— в ночь с 19 на 20 декабря:
Литейный мост — 01:40 до 04:45;
— в ночь с 20 на 21 декабря:
Мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10;
Литейный мост — с 01:40 до 04:45;
— в ночь с 21 на 22 декабря:
Мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10;
Литейный мост — с 01:40 до 04:45.
Во время технологических разводок специалисты проводят межнавигационное обслуживание мостов. Напомним, развести и навести переправу могут не точно в указанное время, но в этом промежутке.