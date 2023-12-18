Биржевой мост разведут три раза за неделю

На неделе с 18 по 24 декабря в Петербурге запланированы три технологические разводки мостов. Их расписание 18 декабря публикует пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест».



Разводить будут только один мост — Биржевой. Разводки состоятся в ночь с 18 на 19 декабря, с 20 на 21 декабря и с 21 на 22 декабря в период с 2:00 до 4:55. Напомним, что развести и навести переправу могут не точно в указанное время, но в этом промежутке.