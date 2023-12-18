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    Биржевой мост разведут три раза за неделю

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    На неделе с 18 по 24 декабря в Петербурге запланированы три технологические разводки мостов. Их расписание 18 декабря публикует пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест».

    Разводить будут только один мост — Биржевой. Разводки состоятся в ночь с 18 на 19 декабря, с 20 на 21 декабря и с 21 на 22 декабря в период с 2:00 до 4:55. Напомним, что развести и навести переправу могут не точно в указанное время, но в этом промежутке.

    Фото: CПб ГБУ «Мостотрест»
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    Во время технологических разводок специалисты проводят межнавигационное обслуживание мостов. Период навигации на Неве завершился 30 ноября и не без приключений — в последнюю ночь во льду реки застрял плавучий кран.

    Фото: CПб ГБУ «Мостотрест»

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