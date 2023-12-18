Мальчика высадили из автобуса у леса под Кингисеппом. Он случайно проехал свою остановку

Несовершеннолетнего пассажира высадили из рейсового автобуса у лесополосы в Кингисеппском районе Ленобласти. 12-летний мальчик остался один в незнакомом месте в темное время суток. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета в понедельник, 18 декабря.



Инцидент произошел накануне вечером. По данным СК, школьник оказался в районе поселка Котельский. Мальчик проехал место, где его ждала мама, и его высадили из автобуса на следующей остановке.