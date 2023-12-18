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    Мальчика высадили из автобуса у леса под Кингисеппом. Он случайно проехал свою остановку

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    Несовершеннолетнего пассажира высадили из рейсового автобуса у лесополосы в Кингисеппском районе Ленобласти. 12-летний мальчик остался один в незнакомом месте в темное время суток. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета в понедельник, 18 декабря.

    Инцидент произошел накануне вечером. По данным СК, школьник оказался в районе поселка Котельский. Мальчик проехал место, где его ждала мама, и его высадили из автобуса на следующей остановке.

    Следователи проведут проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По ее результатам будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала об еще одном подростке, которого высадили из общественного транспорта вечером у лесополосы. 12-летняя девочка забыла проездной, но предложила кондуктору оплатить проезд наличными. В ответ школьница услышала отказ, а после и вовсе оказалась на улице.

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