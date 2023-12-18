Интерфакс: правительственная комиссия одобрила идею ввести в Уголовный кодекс понятие «русофобия»

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ поддержала идею ввести в Уголовный кодекс статью об ответственности за русофобию, сообщает 18 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с проектом документа. Автор проекта закона — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.



По данным агентства, предлагается дополнить УК РФ статьей 136.1 «Русофобия», предусматривающей ответственность за «дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ, <…> в отношении гражданина РФ <…> или соотечественника, не являющегося гражданином РФ, <…> и за публичные призывы к совершению указанных дискриминационных действий».

