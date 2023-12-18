Интерфакс: правительственная комиссия одобрила идею ввести в Уголовный кодекс понятие «русофобия»

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ поддержала идею ввести в Уголовный кодекс статью об ответственности за русофобию, сообщает 18 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с проектом документа. Автор проекта закона — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
По данным агентства, предлагается дополнить УК РФ статьей 136.1 «Русофобия», предусматривающей ответственность за «дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ, <…> в отношении гражданина РФ <…> или соотечественника, не являющегося гражданином РФ, <…> и за публичные призывы к совершению указанных дискриминационных действий».
Также предлагается добавить пункт в статью 247 «Участие подсудимого» УПК РФ, который позволит «в исключительных случаях проводить судебные разбирательства по уголовным делам о преступлениях средней тяжести в отсутствие подсудимых».
Подразумевается, что такая практика будет использоваться для «защиты, в том числе от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших по защите Отечества».
Напомним, идею о введении в законодательство понятия «русофобия» вице-спикер Госдумы Ирины Яровая высказала еще в мае на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«Мы должны, я высказываю свою точку зрения, в нашем законодательстве дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию», — сказала тогда Яровая.
Также Яровая предложила создать специальные ведомства, которые помогали бы людям обращаться в иностранные суды по поводу русофобских заявлений, например, на иностранном ТВ.
Идею по закреплению ответственности за русофобию поддержал замминистра юстиции Андрей Логинов.