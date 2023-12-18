ВЦИОМ: 88% россиянок хотят рожать, большинство — не по разу. Но есть нюанс

Всероссийский центр общественного мнения опросил россиянок репродуктивного возраста и узнал их отношение к родам. Выяснилось, что 88% опрошенных хотят стать матерями, 39% хотят двоих детей, 28% — троих и всего лишь 12% не планируют больше одного ребенка. Об этом 18 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилла Родина.



Специалисты ВЦИОМ спрашивали женщин, о каком количестве детей они мечтают, не беря в расчет ограничивающие обстоятельства. Родин отметил, что реальные показатели будут отличаться от того, что собрано при помощи опросника, ибо речь идет только о желании, а не о реализации.

