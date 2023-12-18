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    ВЦИОМ: 88% россиянок хотят рожать, большинство — не по разу. Но есть нюанс

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    Всероссийский центр общественного мнения опросил россиянок репродуктивного возраста и узнал их отношение к родам. Выяснилось, что 88% опрошенных хотят стать матерями, 39% хотят двоих детей, 28% — троих и всего лишь 12% не планируют больше одного ребенка. Об этом 18 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилла Родина.

    Специалисты ВЦИОМ спрашивали женщин, о каком количестве детей они мечтают, не беря в расчет ограничивающие обстоятельства. Родин отметил, что реальные показатели будут отличаться от того, что собрано при помощи опросника, ибо речь идет только о желании, а не о реализации.

    Больше всего к многодетным семьям тяготеют жители сельской местности, у городской молодежи ценности другие. 14% таких респондентов вообще не хотели бы иметь детей. Больше всего желания обзавестись потомством, к слову, у горожан в возрасте от 18 до 24 лет.

    Всего 29% россиянок планируют родить в ближайшие 5 лет. 48% заявили, что не хотят становиться матерями в обозримом будущем, а 21% женщин затруднились ответить на вопрос.

    Интернет-опрос проводился 5–10 марта 2022 года среди 1248 россиянок в возрасте 18–45 лет.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать «образом жизни» для всех народов в России. «Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать», — говорил он, при этом отмечая, что поддержка семьи, материнства и детства «должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления».

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