Смольный снес незаконный рынок на «Старой Деревне». На него пожаловались жители

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) снес рынок возле станции метрополитена «Старая Деревня». Фотографии засыпанных снегом обломков строений прислал читатель «Фонтанки» 18 декабря.
По данным ККИ, демонтаж прошел в пятницу, 15 декабря. Территорию площадью
Комитет провел проверку после многочисленных жалоб жителей района. «Арендатор территории и пользователи торговых объектов неоднократно привлекались к административной ответственности за осуществление торговли в не предназначенном для этого месте, неисполнение антикоронавирусных требований, систематические нарушения требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», — отмечают в ККИ. Кроме того, при возведении торговых комплексов были нарушены предельные параметры в части максимально допустимых площади и высоты.
Из-за многократных нарушений договор аренды земельного участка был расторгнут. Но бывший арендатор не освободил территорию, а также не доплатил городу за фактическое пользование. На сегодняшний день долг по арендной плате составляет более 400 тысяч рублей, отмечают в ККИ.
На время судебных разбирательств, которые были инициированы землепользователем, в отношении территории был введен временный запрет на её освобождение. На на данный момент расторжение договора признано обоснованным, а обеспечительные меры сняты.
Бывший арендатор и владельцы торговых точек были заблаговременно уведомлены о необходимости добровольного вывоза имущества и освобождения участка. Однако они продолжили работу. Теперь им предстоит возместить городу затраты на демонтаж.