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    Смольный снес незаконный рынок на «Старой Деревне». На него пожаловались жители

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    Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) снес рынок возле станции метрополитена «Старая Деревня». Фотографии засыпанных снегом обломков строений прислал читатель «Фонтанки» 18 декабря.

    По данным ККИ, демонтаж прошел в пятницу, 15 декабря. Территорию площадью 8 тыс. кв. м освободили от семи незаконных торговых объектов: двух двухэтажных многосекционных комплексов, двух одноэтажных строений и трех павильонов. Торговые объекты занимали городскую территорию без законных оснований, отмечают в ведомстве.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Комитет провел проверку после многочисленных жалоб жителей района. «Арендатор территории и пользователи торговых объектов неоднократно привлекались к административной ответственности за осуществление торговли в не предназначенном для этого месте, неисполнение антикоронавирусных требований, систематические нарушения требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», — отмечают в ККИ. Кроме того, при возведении торговых комплексов были нарушены предельные параметры в части максимально допустимых площади и высоты.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Из-за многократных нарушений договор аренды земельного участка был расторгнут. Но бывший арендатор не освободил территорию, а также не доплатил городу за фактическое пользование. На сегодняшний день долг по арендной плате составляет более 400 тысяч рублей, отмечают в ККИ.

    На время судебных разбирательств, которые были инициированы землепользователем, в отношении территории был введен временный запрет на её освобождение. На на данный момент расторжение договора признано обоснованным, а обеспечительные меры сняты.

    Бывший арендатор и владельцы торговых точек были заблаговременно уведомлены о необходимости добровольного вывоза имущества и освобождения участка. Однако они продолжили работу. Теперь им предстоит возместить городу затраты на демонтаж.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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