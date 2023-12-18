Экс-боец ЧВК «Вагнер» получил почти 7 лет колонии за стрельбу в полицейских

Ростовский областной суд приговорил к 6 годам и 11 месяцам колонии экс-бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина, открывшего огонь по сотрудникам полиции в Новошахтинске в декабре 2022 года. Об этом сообщило РИА Новости сегодня, 18 декабря.

Суд постановил признать виновным Николина. Отбывать наказание он отправится в исправительную колонию особого режима.

Инцидент произошел 6 декабря 2022 года. В тот день мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранил одного из них и скрылся. На следующий день его задержали и заключили под стражу. Стрелком оказался Павел Николин, который, с его слов, являлся бойцом ЧВК «Вагнер».