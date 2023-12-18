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    Экс-боец ЧВК «Вагнер» получил почти 7 лет колонии за стрельбу в полицейских

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    Ростовский областной суд приговорил к 6 годам и 11 месяцам колонии экс-бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина, открывшего огонь по сотрудникам полиции в Новошахтинске в декабре 2022 года. Об этом сообщило РИА Новости сегодня, 18 декабря.

    Суд постановил признать виновным Николина. Отбывать наказание он отправится в исправительную колонию особого режима.

    Инцидент произошел 6 декабря 2022 года. В тот день мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемета по полицейским, ранил одного из них и скрылся. На следующий день его задержали и заключили под стражу. Стрелком оказался Павел Николин, который, с его слов, являлся бойцом ЧВК «Вагнер».

    Позднее он рассказал, что открыл стрельбу по полицейским, приняв их за украинских военных, потому что не знал, что пересек границу. После он сдался спецназу без сопротивления, увидев их значки.

    Уголовное дело возбудили по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти (318 УК РФ), а также незаконном обороте оружия (222 УК РФ).

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