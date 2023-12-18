Сильный ветер, дожди и плюсовая температура. Синоптик предупредил о риске наводнения в Петербурге

В Петербурге в ближайшие дни ожидается совсем нетипичная для зимы погода. Горожан предупредили о еще большем «плюсе», усилении ветра и осадках. Последнее может привести к подъему воды в Неве, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале 18 декабря.
По прогнозам специалиста, столбики термометров в регионе поднимутся до +4 градусов. Помимо осадков ситуацию осложнит ветер. Усиление стихии начнется с юго-запада, особенно ветрено будет в прибрежных районах города.
«Усиление ветра на акватории Финского залива начнется в начале дня, а с середины дня сильный ветер в порывах 15–20 м/с дойдет и до акватории Невской губы», — написал синоптик.
В результате будет осуществляться нагон воды с акватории Финского залива в устье Невы. При этом подъем воды может быть близким к критическому.
«По нашим расчетам, сегодня наводнения в Санкт-Петербурге не ждем, но уровень подъема воды может быть близким к отметке наводнения, пока рассчитываем на подъем уровня до 130–150 см», — уточнил Колесов.
Как ранее сообщил «Фонтанке» ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, начавшаяся неделя в Петербурге пройдёт под влиянием циклонов. Первый из них во вторник принесёт дожди и мощную волну тепла, а следующий опустит температуру к нулю и вызовет гололедицу.