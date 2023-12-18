Сильный ветер, дожди и плюсовая температура. Синоптик предупредил о риске наводнения в Петербурге

В Петербурге в ближайшие дни ожидается совсем нетипичная для зимы погода. Горожан предупредили о еще большем «плюсе», усилении ветра и осадках. Последнее может привести к подъему воды в Неве, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале 18 декабря.



По прогнозам специалиста, столбики термометров в регионе поднимутся до +4 градусов. Помимо осадков ситуацию осложнит ветер. Усиление стихии начнется с юго-запада, особенно ветрено будет в прибрежных районах города.

«Усиление ветра на акватории Финского залива начнется в начале дня, а с середины дня сильный ветер в порывах 15–20 м/с дойдет и до акватории Невской губы», — написал синоптик.