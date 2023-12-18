Борис Надеждин отказался считать себя «согласованным» кандидатом на выборах президента России

Политик Борис Надеждин, который собирается баллотироваться в президенты России в 2024 году, заявил, что не является «согласованным» кандидатом. Хотя такое в его биографии было.



Как рассказал Надеждин «Фонтанке» 18 декабря, он выдвигается «в несогласованном режиме» и нет гарантии, что его допустят. «Последний раз у меня какие-то контакты с начальниками из Кремля были в 20-м году. За 33–34 года, сколько я участвую в выборах, у меня были выборы, которые были согласованы с администрацией. Такого полно было. А были выборы, где я не был согласован и побеждал», — добавил он.



На вопрос о том, нет ли здесь противоречий, Надеждин вспомнил свой долгий путь в политике: «Мне 60 лет. Я в политике больше 30 лет, часть этого времени я просто был в системе государства, я все 90-е годы и начало нулевых был крупным чиновником, я работал в Госдуме, был не просто депутатом, а первым замом Бориса Немцова. Вы мне что, сейчас хотите предъявлять за вот это, за все? Ну предъявите мне тогда за то, что я был октябренком, пионером, кандидатом в члены КПСС».



Целиком интервью Надеждина о контактах с властью, о его программе, а также о том, почему прошлый его проект «За чистые выборы» называли «спойлерным», — читайте на «Фонтанке».