Петербургские депутаты, чиновники и бюджетники массово радуются в соцсетях выдвижению Путина в президенты

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Поделиться Поделиться





В минувшие выходные десятки сотрудников бюджетных организаций города не отдыхали, а записывали видео. Все они поддерживают выдвижение Владимира Путина, о чем и решили сообщить в официальных пабликах районных групп, заметила «Фонтанка».



Владимира Путина в минувшие выходные выдвинули в президенты. На собрании, которое прошло в московском парке «Зарядье», присутствовало более 750 человек — в основном это деятели культуры, спорта и политики. В их числе — Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Ярослав Дронов (Шаман), Лариса Долина, Стас Михайлов, Никита Михалков, Татьяна Навка, Захар Прилепин, Евгений Плющенко и Дмитрий Певцов. Последний, кстати, депутат Государственной думы от партии «Новые люди», которая собирается выставлять на выборы своего кандидата.



Инициативную группу и намерение Путина идти на выборы самовыдвиженцем поддержали на следующий день и на съезде «Единой России». Сам он пообещал партийцам, что Россия будет независимой, а не как некоторые страны, которые «в обмен на колбасу отдают свой суверенитет». На съезде Дмитрий Медведев заявил, что «в марте 2024 года партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России».

Съезд «Единой России», судя по пресс-релизу Смольного, посетил и губернатор Петербурга Александр Беглов. В последние дни он несколько раз высказывался в поддержку президента и даже сравнивал его с Петром Первым — оба правителя, говорил он, сделали много для Петербурга. А Путин в чем-то даже больше — например, при нем в городе построили дамбу, победив наводнения. Теперь, побывав на съезде, Беглов нашел новое сравнение: «Петр продолжил дело Александра Невского: разгромил шведов, закрепил победу и перенес в Петербург мощи Александра Невского. Мы будем выбирать нашего президента в год, когда этому событию исполнится 300 лет. Петр Великий завершил начатое Александром Невским, а теперь дело Петра продолжает наш президент».



«Мы, спортсмены нашей страны и города, и, конечно, Кировского района, поддерживаем нашего кандидата, потому что он и сам является спортсменом, активный человек и помогает нашей отрасли», — сказал директор школы олимпийского резерва Кировского района Юрий Нестеров.

В Колпинском районе поддержку высказал депутат Олег Милюта, заявив, что «Путин будет участвовать в выборах, опираясь на все патриотические силы России, на весь российский народ».



В Невском районе высказались сразу несколько бюджетников. Директор школы олимпийского резерва Евгений Дрозд заявил, что «большой ошибкой сегодня была бы смена главнокомандующего». О том, что бойцы на передовой верят в главнокомандующего, на видео заявил глава муниципалитета «Невский округ» Сергей Кочанжи (в этом году на фронте он потерял сына). Заведующая библиотекой «Переплет» Наталья Макарова отметила, что «культура России — это ее жемчужина», поэтому «Западу никогда не понять нас и не сломить», а «вместе с Путиным Россия всегда будет сверхдержавой». Директор 528-й гимназии Екатерина Францужан записала видео в поддержку президента с котом на руках. Избрание Владимира Путина, по ее словам, будет гарантией сохранения традиционных ценностей. Замдиректора подростково-молодежного центра «Невский» Александр Николаев заверил по видео, что «молодежь поддерживает своего президента». А специалист по охране труда поликлиники №25 Алиса Дементова сделала целую презентацию о том, как Путин помог здравоохранению через одноименный национальный проект. В представлении приняли участие врачи, в том числе онкологи, — медики сфотографировались на фоне оборудования, компьютеров, также в видео добавили кадры со счастливыми, кувыркающимися на лужайке, детьми.



В Приморском районе видео записали целых три заместителя главы администрации, заявив, что армия России — сильнейшая в мире, а «Владимир Владимирович — капитан нашего корабля».

Народная мисс Приморского района, педагог Ксения Журба, сказала, что выросла в многодетной семье и чувствовала поддержку государства и теперь, как будущая мама, понятно как будет голосовать. И. о. директора центра спорта Дмитрий Приходько добавил, что только Владимир Владимирович может обеспечить запросы населения. К поддержке присоединился и молодёжный актив — призер молодежной премии Владислав Курбатов и заместитель главы молодежного совета Ксения Палюшик.



Жители Васильевского острова тоже поддерживают президента, сказал на видео в районной группе глава местной администрации МО «Васильевский» Дмитрий Иванов. Он добавил, что граждане не хотят экспериментировать, и пожелал президенту удачи.

Директор Центра спорта Адмиралтейского района Василий Каменев записал видео на катке. Он заявил, что и сам входит в команду Путина и предположил, что весь центр спорта проголосует за него: «Все мы ждали в наше тяжелое время такого решения [о выдвижении Путина на новый срок]».



В Кронштадтском районе выступила директор детской художественной школы Римма Ремишевская. Её слова привели в районной группе в виде текстового сообщения — она, судя по данным группы, заявила, что Владимир Путин — «единственный лидер мирового масштаба и самый популярный политик мира, с которым мы можем быть уверены в завтрашнем дне».



В группах других районов высказываний слов поддержки на вечер воскресенья не появилось. Однако ещё до этого там публиковали слова поддержки. Высказывались и депутаты Заксобрания Петербурга. Например, Антон Соловьев ещё 16 декабря заявил у себя на странице: «Владимир Путин — проверенный годами человек, надежный президент. У нас с вами нет сегодня запроса на политические шоу, нам ни к чему эксперименты».