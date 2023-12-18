«Фонтанка» проанализировала больше 200 авиаинцидентов в этом году. Все не так плохо, как кажется

«Фонтанка» проанализировала сообщения об авиационных инцидентах в России с начала года. Судя по заявлениям властей, их число снизилось, по сравнению с прошлым годом. Но дело не в количестве, а в сложности поломок.
В общей сложности Росавиация отчиталась о 670 различных авиаинцидентов, которые произошли на самолетах российских авиакомпаний в январе-ноябре 2023 года. Из них только 400 были связаны с отказом техники, и этот показатель на 2% меньше, чем было год назад.
«Фонтанка» отыскала в открытых источниках информацию примерно о половине из этих авиаинцидентов и показала, с какими авиакомпаниями они произошли и на каких самолетах.
В тех инцидентах, о которых «Фонтанка» нашла информацию, в 42% случаев речь идет о происшествиях с самолетами российского производства. При этом, по данным Минтранса, в прошлом году из 723 крупных лайнеров, состоящих во флоте отчественных авиакомпаний, только 157 судов были российского производства (почти все — SSJ-100). Остальные — «Боинги», «Аэробусы» и прочие самолеты иностранных авиаконцернов.