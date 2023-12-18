«Фонтанка» проанализировала больше 200 авиаинцидентов в этом году. Все не так плохо, как кажется

«Фонтанка» проанализировала сообщения об авиационных инцидентах в России с начала года. Судя по заявлениям властей, их число снизилось, по сравнению с прошлым годом. Но дело не в количестве, а в сложности поломок.

В общей сложности Росавиация отчиталась о 670 различных авиаинцидентов, которые произошли на самолетах российских авиакомпаний в январе-ноябре 2023 года. Из них только 400 были связаны с отказом техники, и этот показатель на 2% меньше, чем было год назад.

«Фонтанка» отыскала в открытых источниках информацию примерно о половине из этих авиаинцидентов и показала, с какими авиакомпаниями они произошли и на каких самолетах.