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    «Фонтанка» проанализировала больше 200 авиаинцидентов в этом году. Все не так плохо, как кажется

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    «Фонтанка» проанализировала сообщения об авиационных инцидентах в России с начала года. Судя по заявлениям властей, их число снизилось, по сравнению с прошлым годом. Но дело не в количестве, а в сложности поломок.

    В общей сложности Росавиация отчиталась о 670 различных авиаинцидентов, которые произошли на самолетах российских авиакомпаний в январе-ноябре 2023 года. Из них только 400 были связаны с отказом техники, и этот показатель на 2% меньше, чем было год назад.

    «Фонтанка» отыскала в открытых источниках информацию примерно о половине из этих авиаинцидентов и показала, с какими авиакомпаниями они произошли и на каких самолетах.

    В тех инцидентах, о которых «Фонтанка» нашла информацию, в 42% случаев речь идет о происшествиях с самолетами российского производства. При этом, по данным Минтранса, в прошлом году из 723 крупных лайнеров, состоящих во флоте отчественных авиакомпаний, только 157 судов были российского производства (почти все — SSJ-100). Остальные — «Боинги», «Аэробусы» и прочие самолеты иностранных авиаконцернов.

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